Açık ileti ve örtük ileti nedir? Açık ileti ve örtük ileti örnekleri

Bireyin duygu düşünce ve ihtiyaçlarını doğrudan ifade etmesi olarak tanımlanan açık ileti, yanlış anlamaların önüne geçerek sağlıklı bir iletişim kurmayı sağlar. Örtük ileti, dolaylı anlatımlar, ima veya üstü kapalı ifadeler içerir ve bu durum yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu nedenle etkili ve samimi bir diyalog için açık ileti tercih edilirken, örtük ileti iletişim sorunları yaratabilir.

Açık ileti nedir?

Açık ileti, bireylerin duygu düşünce ve ihtiyaçlarını karşı tarafa doğrudan samimi ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesidir. Bu iletişim türünde kişi, hislerini ve düşüncelerini gizlemeksizin ve dolambaçlı yollara başvurmadan paylaşır. Açık iletişim, mesajın net bir biçimde iletilmesini sağlar ve karşıdaki kişinin de bu mesajı doğru anlamasını kolaylaştırır.

Açık ileti örnekleri, kişilerin duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade ettikleri net ve anlaşılır ifadelerden oluşur. Bazı açık ileti örnekleri aşağıda verilmiştir:

Duygu ifade etme: Bu konuşmadan sonra kendimi çok huzursuz hissettim.

Beklenti belirtme: Toplantılara zamanında gelmeni rica ediyorum, bu şekilde planlamalarımızı daha verimli yapabiliriz.

Yardım isteme: Bu proje benim için zorlayıcı oldu, yardımına ihtiyacım var.

Örtük ileti nedir?

Örtük ileti, bireyin duygu, düşünce veya ihtiyaçlarını doğrudan ifade etmek yerine, ima dolaylı anlatımlar veya üstü kapalı ifadelerle aktardığı iletişim biçimidir. Bu iletişim türünde kişi genellikle hislerini veya beklentilerini açıkça söylemek yerine karşı tarafın onları kendiliğinden anlamasını beklenir.

Örtük ileti örnekleri, kişinin duygu düşünce ve ihtiyaçlarını dolaylı bir şekilde ifade ettiği durumlardır. Bazı örtük ileti örnekleri aşağıda verilmiştir: