YEMEK

Açıkta satılan bu ürünleri sakın almayın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşmasıyla açıkta satılan gıdalarla ilgili riskler artış gösteriyor. Artan zamlarla birlikte tüketicinin açıkta satılan gıdalara yöneldiğine ve buradaki risklere dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner; özellikle kuruyemiş, baharat, kuru meyve, et, tavuk, süt ürünleri ve bakliyat gibi gıdalarda kesinlikle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıkta satılan bu ürünleri sakın almayın!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, "Bir gıdanın kimin tarafından üretildiğinin ve Resmi Kontrollerden geçtiğinin bilinmesi lazım. Hangi tarihte üretildiği, son kullanım tarihi, içinde ne bulunduğu, üreticinin bakanlığa kayıtlı olup olmadığını, yani bir ürünün etiketini okumayı bilmemiz gerekiyor. Eğer riskli bir gıdayı etiketsiz ve ambalajsız halde satın alıyorsanız, muhtemelen resmi kontrollerden geçmemiş izinsiz bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği anlamında ciddi bir hata yapıyorsunuz” dedi.

Açıkta satılan kuruyemişte ‘aflatoksin’ riski artıyor

bb

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar ve bakliyatlar geliyor. Özellikle kuruyemiş ve kuru meyvelerden kayısı, gün kurusu, fındık, yerfıstığı, Antepfıstığı alırken tüketicilerin kesinlikle ambalajlı ürünlere yönelmeleri gerektiğini söyleyen Saner, aflatoksin riskine de işaret etti: “Açıkta satılan kuru meyveler ve kuruyemişler karaciğer kanseri riski barındırıyor çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyen teknolojilerinin önemi çok büyük. Bu, direkt karaciğer sağlığımızı etkileyen bir faktör!”

“Sıcak satılan kuruyemiş taze demek değildir”

Tüketicilerin açıkta satılan kuruyemişler sıcak servis edildiğinde o ürünün ‘taze’ olarak benimsediğini vurgulayan Samim Saner, gerçek anlamda tazelik ve hijyen için en güvenli yolun ambalajlı ve son kullanma tarihi belli ürünleri tercih etmek olacağını vurguladı.

Sadece ambalajlı kümes hayvanlarını tüketin!

tavuk
Açıkta satılan kümes hayvanlarının kesinlikle satın alınmaması gerektiğini vurgulayan Saner, ürünün ambalajlı ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından onay-kayıt numarası verilmiş firmalar tarafından üretilmiş olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Öte yandan Saner, açıkta satılan ürünler arasında en yaygın olan balık kategorisi için tazelik ve hijyen ipuçlarını sıraladı: “Taze balığın eti sert ve dışı parlak, aynı şekilde yüzgeçleri de parlak ve kırmızı olmalıdır. Bastırıldığında yüzeyinde çökme meydana gelmemeli, gözleri berrak ve dolu olmalıdır. Ayrıca kenarlarında sarı ve kahverengi renk oluşumları gözlenmemelidir. Taze balıklarda gözler kabarık ve parlak göz bebeği de belirgindir, bayatlamış balıklarda ise çökük durumda ve üzeri belirgin bir tabaka ile kaplıdır.”

Açıkta satılan sokak sütü ‘organik’ gibi tanıtılıyor

süt

Son zamanlarda halk arasında pastörize ve UHT sütlere karşı son derece yanlış ve bilimsel gerçeklere dayanmayan bir algı yerleşmeye başladığını ve açıkta satılan sütün ‘organik’ algısıyla tüketiciyi yanılttığını belirten Saner, Organik süt almak isteyenlerin ancak üzerinde Türkiye haritalı Organik logosu olan sütlere güvenebileceklerinin altını çizdi. Açık süt almak isteyen tüketicilerin ise sütlerini Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen çiğ süt satış noktalarından almaları gerektiğini belirtti. Saner, tüketicilerin sadece tadı hoşuna gidiyor diye kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarından olmamaları için açıkta satılan sütlere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

PARTNERYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradıYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı
Ünlü isimler bu diyetle iğne ipliğe dönüyor!Ünlü isimler bu diyetle iğne ipliğe dönüyor!
Sadece 2 yemek kaşığı tüketin göbeğinize elveda deyin!Sadece 2 yemek kaşığı tüketin göbeğinize elveda deyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıkta satılan gıdalar açık kuruyemiş

En Çok Okunan Haberler

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Canım benim

Canım benim

Sadece 2 yemek kaşığı tüketin göbeğinize elveda deyin!

Sadece 2 yemek kaşığı tüketin göbeğinize elveda deyin!

Kutu içecek içerken bir daha düşüneceksiniz!

Kutu içecek içerken bir daha düşüneceksiniz!

Diyet yaparken uzun süre tok tutan tek besin!

Diyet yaparken uzun süre tok tutan tek besin!

Sıradan pilav değil! Malatyalılar hastalıklardan bununla korunuyor

Sıradan pilav değil! Malatyalılar hastalıklardan bununla korunuyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aman dikkat! Çayı bu şekilde içmek kansere neden oluyor

Çayı bu şekilde içmek kansere neden oluyor

4 asırlık keşkek geleneği binlerce kişiyi buluşturdu

4 asırlık gelenek! Binlerce kişi buluştu...

Diyetisyenlerden şok diyet uyarısı!

Diyetisyenlerden şok diyet uyarısı!

Yaşlanmaya karşı savaş açın

Uzmanlar uyardı: 25 yaşından sonra buna dikkat etmezseniz...

Çocuklarda kansere zemin hazırlayan 7 besin

Çocuklarda kansere zemin hazırlayan 7 besin

Kronik hastalıklar mutfakta başlar

Akşam yemeğini 9'dan sonra yediğinizde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.