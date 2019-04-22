Açıkta satılan bu ürünleri sakın almayın!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, "Bir gıdanın kimin tarafından üretildiğinin ve Resmi Kontrollerden geçtiğinin bilinmesi lazım. Hangi tarihte üretildiği, son kullanım tarihi, içinde ne bulunduğu, üreticinin bakanlığa kayıtlı olup olmadığını, yani bir ürünün etiketini okumayı bilmemiz gerekiyor. Eğer riskli bir gıdayı etiketsiz ve ambalajsız halde satın alıyorsanız, muhtemelen resmi kontrollerden geçmemiş izinsiz bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği anlamında ciddi bir hata yapıyorsunuz” dedi.

Açıkta satılan kuruyemişte ‘aflatoksin’ riski artıyor

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar ve bakliyatlar geliyor. Özellikle kuruyemiş ve kuru meyvelerden kayısı, gün kurusu, fındık, yerfıstığı, Antepfıstığı alırken tüketicilerin kesinlikle ambalajlı ürünlere yönelmeleri gerektiğini söyleyen Saner, aflatoksin riskine de işaret etti: “Açıkta satılan kuru meyveler ve kuruyemişler karaciğer kanseri riski barındırıyor çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyen teknolojilerinin önemi çok büyük. Bu, direkt karaciğer sağlığımızı etkileyen bir faktör!”