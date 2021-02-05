YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu

Acil çağrıların birleştiği 61. il Gaziantep oldu

05.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Gaziantep’te hizmete açıldı.

Yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Gaziantep’te hizmete açıldı. Çağrı merkezini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, acil çağrı numaralarının 112’de birleşme projesinin uygulandığı 61’nci ilin Gaziantep olduğunu belirterek, "Gaziantep’te şu anda Jandarma, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yangın önleme ekipleri Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edildi" dedi.
İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını, daha sonraki süreçte 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı. Vatandaşlar 110, 156, 177 acil ihbar numaralarını kullanmaya devam edecek bu üç kurumun çağrıları ilk etapta Merkezde hizmet veren Acil Çağrı Karşılama personellerine düşecek asılsız çağrılar elendikten sonra ilgili kurumlara aktarılacak.
"Gaziantep 61’nci il oldu"
Merkezi ziyaret eden Vali Davut Gül, acil çağrı numaralarının tek bir numarada 112’de birleşmesinin Türkiye’de genel bir proje olduğunu belirterek Gaziantep’in bu projenin uygulandığı 61’nci il olduğunu söyledi. Tüm Türkiye’nin yakın zamanda tamamıyla bu projeye dahil olacağını aktaran Gül, "Gaziantep’te şu anda Jandarma, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü yangın önleme ekipleri Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edildi, ileriki süreçte emniyet başta olmak üzere sağlık bu merkeze entegre edilecek daha sonra da bütün kurumlar artık başka numaraları çevirmeden, başka numaraları ezberlemeden tek bir numara ile 112 çağrı numarası ile hizmet vermeye başlayacak. Bütün kurumların personeli burada olacak, olaylara daha çabuk ulaşılabilecek ve daha kolay müdahale edilebilecek. Hem vatandaşa rahatlık sağlayacak hem de acil müdahalelerde zaman anlamında avantaj sağlanacak. Bu projeyi ilimize kazandıran İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere bütün Bakanlık personeline, çalışan mesai arkadaşlarımıza, Daire Başkanımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise, 112 Çağrı Merkezleri’nin Şubat ayı sonuna kadar 70 ilde, haziran ayı sonuna kadar ise 81 ilde sadece 112 çağrı numarası aranacak şekilde organize edilmiş olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin kurumların özellikle asılsız ihbar kaynaklı yoğunluğunu engellediğini vurgulayan Bahadır, merkezlerde çağrı karşılayıcıların asılsız çağrıları süzerek kurumların sadece kendilerini ilgilendiren çağrılarını ilettiklerini dile getirdi.
"Gaziantep’e hayırlı olsun"
Engelsiz 112 uygulamasının da Gaziantep’te artık uygulamaya girdiğini aktaran Bahadır, "Engelli vatandaşlar artık işitme dili bilen personel ile cep telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde Ankara’da bulunan merkez ile görüşebilecek ve sıkıntılarını bildirebilecekler. Bununla birlikte E-Call uygulaması da belirli yeterliliği olan araçlarda kullanılıyor. Bu uygulamada araç kaza yaptığında manuel veya otomatik olarak çağrı merkezi ile iletişime geçiyor ve çağrı merkezinden ekipler kaza bölgesine yönlendirebiliyor. Ben bu Merkezin Gaziantep’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’nde tüm acil numaralar devreye alınmadığı için şu an bütün kurumların kendi çağrı numaraları yine eskisi gibi kullanılacak. Ancak en kısa zamanda bütün kurumların devreye alınmasıyla İlimizdeki “112” tek numara projesi tam olarak hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Eser Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Vakkas Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Çimen Eczanesi
Sahinbey
Erdem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje

GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje

Araban’da iş yeri kapanan esnafa maddi destek

Araban’da iş yeri kapanan esnafa maddi destek

Belediye ekipleri sokak sokak temizlik yapıyor

Belediye ekipleri sokak sokak temizlik yapıyor

Gaziantep’te gümrük kaçağı 2 bin 587 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep’te gümrük kaçağı 2 bin 587 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te avukatlık bürosundan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te avukatlık bürosundan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Genç girişimciler örnek oluyor

Genç girişimciler örnek oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.