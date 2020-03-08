Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK), Deprem Haftası sebebi ile açtığı stantta vatandaşlara deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken konularda bilgi aktardı.

Espark Alışveriş Merkezi önünde açılan stantta DAK Başkanı Abdullah Aydıngör faaliyetleri ile ilgili bilgi aktardı. Acil durum çantasının içinde nelerin olması gerektiğini anlatan Aydıngör, “Acil durum çantamız her kişiye göre değişebilir ama temelde gıda ve sıvı, su gibi şeylerin bulundurması gerekiyor. Ayrıca duruma ve mevsime göre yedek kıyafetler, üşümeye karşı battaniyeler veya kişi ilaç kullanıyorsa o ilaca göre bir takım şeyler. Önemli evraklar; evinin tapusu, pasaportu ve kimliklerinin bulundurması gerekiyor. Örnekler çoğaltılabilir, düdük, el feneri, pilli radyo da bu çantanın içinde olmalı. Mesela bir yerde kaldınız nefesinizle arama kurtarma ekiplerine ulaşamazsınız ama düdükle daha az enerji harcayarak sesinizi daha fazla duyurabilirsiniz. Bu tarz şeylerin olması gerekiyor. Her evde bir acil durum çantanın hazır bulundurmasına her zaman olduğu gibi şimdi de vurgu yapıyorum. Çünkü acil durum çantası hayatınız kurtarabilir” diye konuştu.