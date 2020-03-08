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Acil durum çantası hayat kurtarıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK), Deprem Haftası sebebi ile açtığı stantta vatandaşlara deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken konularda bilgi aktardı.Espark Alışveriş Merkezi önünde açılan stantta DAK Başkanı Abdullah Aydıngör faaliyetleri ile ilgili bilgi aktardı.

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK), Deprem Haftası sebebi ile açtığı stantta vatandaşlara deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken konularda bilgi aktardı.
Espark Alışveriş Merkezi önünde açılan stantta DAK Başkanı Abdullah Aydıngör faaliyetleri ile ilgili bilgi aktardı. Acil durum çantasının içinde nelerin olması gerektiğini anlatan Aydıngör, “Acil durum çantamız her kişiye göre değişebilir ama temelde gıda ve sıvı, su gibi şeylerin bulundurması gerekiyor. Ayrıca duruma ve mevsime göre yedek kıyafetler, üşümeye karşı battaniyeler veya kişi ilaç kullanıyorsa o ilaca göre bir takım şeyler. Önemli evraklar; evinin tapusu, pasaportu ve kimliklerinin bulundurması gerekiyor. Örnekler çoğaltılabilir, düdük, el feneri, pilli radyo da bu çantanın içinde olmalı. Mesela bir yerde kaldınız nefesinizle arama kurtarma ekiplerine ulaşamazsınız ama düdükle daha az enerji harcayarak sesinizi daha fazla duyurabilirsiniz. Bu tarz şeylerin olması gerekiyor. Her evde bir acil durum çantanın hazır bulundurmasına her zaman olduğu gibi şimdi de vurgu yapıyorum. Çünkü acil durum çantası hayatınız kurtarabilir” diye konuştu.

"Herkes e-Devlet’ten adresine göre en yakın toplanma alanlarını görebilir"
DAK Başkanı Aydıngör, deprem ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:
"Deprem olmadan önce aile afet planı yapmalı. Yani evin içinde ne yapması gerektiğini bilmeli. Deprem sonrasında ne yapacağını, nerede buluşacağını konuşmalı. Afet çantasını hazır etmeli. Ev içinde iş bölümü yapmalı. Mesela birisi elektriği kapatacak, birisi suyu birisi doğalgazı kesecek. Bu plana göre evi tahliye edecek daha sonra gelen profesyonellere bilgi vermek için toplanma alanlarında toplanacak. Herkes e-Devlet’ten adresine göre en yakın toplanma alanlarını görebilir. Onları öğrenip daha önce gitmeli ve tatbikat yapmalı.”
Aydıngör, “Burada vatandaşlara deprem hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Öncelikli olarak burada insanlara bilgi kartlarımızdan dağıtıyoruz. İnsanlara farkındalık kazandırmak adına bilgi kartlarımızın altında bulunan anketi cevaplamalarını istiyoruz. Sonrasında ise bilgilendirme kitapçıklarımızı vererek deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapacakları alacakları tedbirleri hatırlatmaya çalışıyoruz” dedi.
DAK tarafından dün açılan stant, yarın da vatandaşlara bilgi aktarmaya devam edecek.

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