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Acil Durum Hastanesi için Erenler Belediyesi’nden verilecek 500 bin TL’ye meclisten onay

SAKARYA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında 3 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile son buldu.

Erenler Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.
Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında 3 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile son buldu. Alınan karar sonucunda Erenler İlçesine yapılacak olan Acil Durum Hastanesi için belediye tarafından verilecek olan 500 bin TL’lik destek meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, sözlerine İzmir’de yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, “Rabbim depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Devletimiz ilk andan itibaren deprem bölgesinde. İmkanlarımız doğrultusunda yardım aracı yolladık, elimizden ne gelirse desteğe devam edeceğiz. Depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Temennimiz enkaz altında kalan tüm vatandaşlarımıza biran önce sağ sağlim ulaşılması” dedi.

Saha çalışmaları devam ediyor
İlçede altyapı ve üst yapı çalışmalarının dev ettiğini belirten Başkan Kılıç, “Fen İşleri ekiplerimiz saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ara sokaklarda devam eden çalışmalar hakkında kısa bilgi verecek olursak, Küpçüler, Yenimahalle, Bağlar ve Erenler Merkez Mahallelerimizde ekiplerimiz parke yenileme ve Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi refüj düzenleme çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezimizde alt ve üst yapı sorunu için başlattığımız çalışmada ise ilk etapta çalışmalara başlanılan Mehmet Akif Ersoy Caddemizde ve Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağında çalışma devam ediyor. SASKİ alt yapı çalışmalarında son aşamaya geldi, ardından asfalt atım ve tretuvar çalışmaları başlayacak” diye konuştu.

Pandemi unutulmuyor
Denetim ve dezenjekte işlemlerine devam edildiğini belirten Başkan Kılıç, “Devlet yetkililerimizin uyarıları ve günlük vaka oranlarına baktığımız zaman pandemi sürecinin henüz geçmediğini ve korona virüs salgınının devam ettiğini görüyoruz. Toplumumuz tarafından yoğun kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda okulların kısmi zamanlı açılması ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz okullarda ve kantinlerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verirken aynı zamanda Zabıta ekiplerimizde denetimlerini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

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