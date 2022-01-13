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Acil durum için Okaka hamlesi! Beşiktaş gol atacak oyuncu arıyor...

13.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta istenilen performansı ortaya koyamayan Batshuayi yerine sürpriz bir aday ortaya çıktı. Teknik ekibin memnun kalmadığı Batshuayi yerine tanıdık bir isim gündeme geldi. Başakşehir'de gösterdiği performanslar herkesin beğenisini toplayan Okaka için Siyah-Beyazlılar girişimde bulunabilir. İşte detaylar...

Acil durum için Okaka hamlesi! Beşiktaş gol atacak oyuncu arıyor...

Medipol Başakşehir'de sezon başında Udinese'den kadrosuna katılan Stefano Okaka, gösterdiği performansla kısa sürede herkesi etkilemeyi başardı.

17 MAÇ 9 GOL 2 ASİST

17 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu önemli çıkışı sonrasında Kartal’ın radarına girdi.

BAŞAKŞEHİR'İN KAPISI ÇALINABİLİR

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ın, Domagoj Vida’yı devre arasında elden çıkarıp bütçede 1.7 milyon Euro’luk boşluk açmayı planladığı bildirildi. İdarecilerin, bu operasyonun ardından Okaka için hemen Başakşehir’in kapısını çalacağı ifade edildi. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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