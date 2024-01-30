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Açıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı

İHA İHA
30.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı proje kapsamında Akçaabat’ın Mersin Mahallesi’nde Akçaabat Belediyesi’nin destekleriyle inşa edilen ve açılan Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi bugüne kadar 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Açıldığı günden bu yana 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve ülke genelinde kullanılmayan köy okullarının Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında Akçaabat’ta Mersin Mahallesi’nde bulunan köy okulu, Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmüştü. Akçaabat Belediyesi’nin destekleriyle inşa edilen Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’ni açıldığı günden bugüne kadar 4 bin 320 öğrenci, 250 öğretmen, 70 idareci, 190 üniversite öğrencisi, 30 yabancı öğrenci ve 20 yabancı yetişkin ziyaret etti.

Akçaabat’taki anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere ve yöre halkına hitap eden ve yoğun talep gören Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Mersin Mahallesi Özlüler Mevkiinde kullanılmayan okul binasının dönüştürülmesiyle hayata kazandırılan Toprak Ana Köy Yaşam Merkezimizin yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu merkezde uygulama bahçesi, masal atölyesi, kazaziye ve hasır örgü yapım merkezi, masal atölyesi, kütüphane, yaşam becerileri ve tasarım atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, kurs merkezleri, bilim, mühendislik ve matematik atölyeleri, kütüphane ve gençlik kampı bulunuyor. Köy Yaşam Merkezi ile geçmişin ve yöre halkının tecrübesi; geleceğe aktarılmış oluyor; çocuklara öğretiliyor; gelenekler gelecekle buluşuyor. Burada yapılan etkinlikler aracılığıyla çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimi destekleniyor; deneyimleyerek öğrenme arttırılıyor, sosyal becerileri ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmiş oluyor” dedi.

Ayrıca Toprak Ana Köy Yaşam Merkezimizde okul dışı öğrenme ortamları kapsamında yaşam becerileri kazandırmak amacıyla, atölye etkinlikleri, tarım çalışmaları, doğada sanat, spor, masal etkinlikleri düzenlendiğini de kaydeden Ekim “Akçaabatımızda bu tür alanların ve mekanların arttırılmasını gönülden istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ilçe genelindeki mahallelerimizde atıl durumda olan okullarımızı da tadilat ederek Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürmeye gayret ediyoruz. Kuruçam Mahallemizde atıl vaziyette bulunan okulun Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi için protokolümüzü imzaladık. Burada yaptığımız inşaat ve tadilat çalışmaları da hızla devam ediyor. Allah’ın izniyle kısa zamanda Kuruçam Mahallemizdeki okulumuzu da Köy Yaşam Merkezi olarak Akçaabatımıza ve Akçaabatlılarımıza kazandıracağız” şeklinde konuştu.

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