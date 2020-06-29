Açlığınızı bastıracak sağlıklı atıştırmalık tarifleri

Gün içerisinde ana öğünlerde sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği gibi ara öğünlerde yediklerimiz de fazlasıyla önem taşıyor. Ancak ara öğünden zarar gelmez diye düşünerek yediğimiz işlenmiş gıdalar ipin ucunu kaçırmamıza neden oluyor. Size zor geliyor olsa da biz işinizi kolaylaştırmak için size 4 pratik sağlıklı ve az kalorili atıştırmalık tarifi hazırladık. İşte tarifler…

HURMA BAR

MALZEMELER

100 gram kaju

100 gram hurma

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

İlk olarak hurmaları birkaç dakika sıcak suyun içerisinde bekletin.

Ardından hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve blenderdan geçirin ve bir tabağa alın.

Kajuları ekleyerek onları da blenderdan geçirerek toz haline getirin.

Tüm malzemeleri koyu ve homojen bir kıvam alana kadar elinizle yoğurun.

Karışımı streç filmle sarın ve bar şeklini vererek 30 dakika buzlukta bekletin.

Buzluktan çıkardığınızda istediğiniz şekilde kesebilir ve Hindistan cevizine bulayarak servis edebilirsiniz.

FIRINLANMIŞ NOHUT CİPSİ

MALZEMELER

250 gram haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ çay kaşığı toz sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı ucu karabiber

½ çay kaşığı tuz