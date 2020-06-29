Açlığınızı bastıracak sağlıklı atıştırmalık tarifleri

Gün içerisinde ana öğünlerde sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği gibi ara öğünlerde yediklerimiz de fazlasıyla önem taşıyor. Ancak ara öğünden zarar gelmez diye düşünerek yediğimiz işlenmiş gıdalar ipin ucunu kaçırmamıza neden oluyor. Size zor geliyor olsa da biz işinizi kolaylaştırmak için size 4 pratik sağlıklı ve az kalorili atıştırmalık tarifi hazırladık. İşte tarifler…
MALZEMELER
100 gram kaju
100 gram hurma
1 adet portakal kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı kakao
HAZIRLANIŞI
İlk olarak hurmaları birkaç dakika sıcak suyun içerisinde bekletin.
Ardından hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve blenderdan geçirin ve bir tabağa alın.
Kajuları ekleyerek onları da blenderdan geçirerek toz haline getirin.
Tüm malzemeleri koyu ve homojen bir kıvam alana kadar elinizle yoğurun.
Karışımı streç filmle sarın ve bar şeklini vererek 30 dakika buzlukta bekletin.
Buzluktan çıkardığınızda istediğiniz şekilde kesebilir ve Hindistan cevizine bulayarak servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
250 gram haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı zeytinyağı
½ çay kaşığı toz sarımsak
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı ucu karabiber
½ çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak nohutları haşlayın. Dilerseniz kabuklarını soyabilirsiniz.
Ardından suyunu süzdüğünüz nohutlara, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve nohutlar üst üste gelmeyecek şekilde yayın.
Önceden ısıttığınız 170-180 derece fırında nohutların üzeri nar gibi kızarıp kıtır kıtır olana kadar 15 dakika pişirin.
MALZEMELER
½ su bardağı kurutulmuş yaban mersini
1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
½ su bardağı esmer şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
4 adet yumurta
1 paket vanilya
1/2 paket kabartma tozu
½ çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı tereyağı( muffin kapları için)
ÜZERİ İÇİN
¼ su bardağı esmer şeker
½ su bardağı toz badem
1 tatlı kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI
Bir kabın içinde yumurta ve esmer şekeri mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.
Daha önceden çıkarttığınız tereyağını ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin.
Hindistan cevizini, kabartma tozunu, vanilyayı ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın.
Ardından iki ayrı kaptaki malzemeleri birleştirerek bir spatula ile birbirine yedirin.
Muffin kaplarının içini tereyağı ile yağlayın.
Hazırladığınız harcı muffin kaplarının yarına gelecek şekilde paylaştırın ve üzerlerine yaban mersinlerini ekleyin.
Daha sonra toz badem, esmer şeker ve tarçını karıştırın ve yaban mersininin üzerine dökün.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.
Hazır olan muffinleri ılıklaştıktan sonra kalıplarından çıkartabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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