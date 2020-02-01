Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım da yer alacak

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabindan duyurdu.

TV8 ekranlarinda izleyiciyle buluşan Survivor, bu yıl da bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Subat ayinda ekranlara dönmeye hazirlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcali Instagram hesabından açıkladı.

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGi TAKIMDA?

Acun Ilıcalı'nin Survivor ile ilgili bu duyurusunun ardından gündeme gelen Sercan Yıldırım, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? İşte Sercan Yıldırım'ın hayatına dair bilgiler...

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşinda Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardi. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadi. Buradaki performansı sonrasi 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.. Sercan Yildirim son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yildirim Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.