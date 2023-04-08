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Acun Ilıcalı bile şaşkın! Sunderland Hull City maçına Ozan Tufan damgası... İngilizler onu konuşuyor

08.04.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. Ligin 40'ncı hafta mücadelesinde Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk oldu. Mücadelede tam 8 gol kaydedilirken, Hull City'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı bile şaşkın! Sunderland Hull City maçına Ozan Tufan damgası... İngilizler onu konuşuyor

Fenerbahçe'den ayrılarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, takımının 40'ncı hafta mücadelesinde konuk olduğu Sunderland karşısında mücadeleye adeta damga vurdu.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI SAHADA

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Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Sunderland deplasmanında tanıdık isimleri ilk 11'de başlattı. Sarı-siyahlılarda Allahyar Sayyadmanesh, Jean Michael Seri, Dimitris Pelkas, Adama Traore ve Ozan Tufan ilk 11'de forma şansı buldu.

11'DE PERDEYİ AÇTI

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Heyecan dolu maçta gol perdesini açan isim Ozan Tufan oldu. 28 yaşındaki orta saha, 11'inci dakikada Regan Slater'in pasında fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Hull City deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

2 DAKİKADA 2 GOL

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Maça iyi başlayan Hull, henüz 11. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle deplasmanda öne geçti. Taraftarı önünde çabuk reaksiyon veren ev sahibi, 21. dakikada Joe Gelhardt ile eşitliği yakaladı, 22. dakikada Amad Diallo ile üstünlük golünü buldu.

ALLAHYAR'DAN BERABERLİK GOLÜ

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Karşılaşmanın 25'inci dakikasında sahneye bu kez bir başka Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh çıktı. Allahyar takımına beraberliği getirirken ilk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

GOL YAĞMURU!

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Ozan Tufan'a ilk golde asist yapan Regan Slater, 66'ncı dakikada takımını deplasmanda 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Sunderland'in kazandığı penaltıda fileleri havalandıran Amad Diallo bir kez daha skora eşitliği getirdi.

Sunderland'de Patrick Roberts'in asistinde Jack Clarke fileleri havalandırdı ve ev sahibi takım 81'inci dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.

DAKİKA 90+8...

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90+8. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Ozan Tufan, sonucu belirledi ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

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