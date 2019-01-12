MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, takipçisinden gelen bir mesajı paylaşarak "Aslında çok yoruldum" notunu düştü.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Bir ay önce Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, bir takipçisinin attığı mesajı, dikkat çeken bir notla paylaştı.

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İMALI PAYLAŞIMLA MESAJ VERİYOR

Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, takipçileriyle direk polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla mesaj veriyor.

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"ASLINDA ÇOK YORULDUM"

Subaşı takipçisinin kendisine gönderdiği "Herkes seni vurdumduymaz ve havası güzel sanıyor oysa sen kızına dört elle sarılmış ve içine ağlıyorsun. Hep güçlü gözükmek zorunda değilsin zaten isteyen istediğini düşünür mutlu ol" mesajının üstüne,"Aslında çok yoruldum" yazdı.

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