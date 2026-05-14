Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'dan sezon değerlendirmesi geldi. Bardakcı, Muslera-Uğurcan kıyası, Bertuğ Yıldırım’a transfer çağrısı ve Davinson Sanchez ortaklığı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu
Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, HT Spor’a verdiği özel röportajda transferden takım içi dinamiklere, Şampiyonlar Ligi’nden milli takıma kadar gündemi sarsacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TIRNAKLARIMLA KAZIYARAK GELDİM"

Abdülkerim Bardakcı, "Çok sevdiğim bir söz vardır: ‘Geç olsun, güç olmasın.’ Benim kariyerim de biraz buna benziyor. Gerçekten buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim. Çok zor süreçlerden geçtim. Yıllarca 1. Lig'de oynadım. Tabii ki de orada oynamak beni pişirdi. Zorlu dönemlerdi. Çalışmayı bırakmadım. Çalışmayı bırakmayınca da Allah veriyor." dedi.

"İYİ Kİ GALATASARAY OLMUŞ..."

"İyi ki Galatasaray olmuş. İyi ki buraya transfer olmuşum. Nasibimde burası varmış. Çok şükür. Burada çok güzel şampiyonluklar elde ettim 4 sene üst üste. Tekrar söyleyeyim, tarih yazdık! O konuda çok mutluyum, çok gururluyum. İyi ki burası olmuş."

"DOMİNASYON SÜRECİ OLUYOR!"

"Her sene daha da zorlaşıyor şampiyon olmak. Çünkü dediğimiz gibi bir dominasyon süreci oluyor. Biz de bunu yarattık 4 sene üst üste şampiyon olarak. Seneye de tarih yazarak 5’te 5 yapmak istiyoruz. Bunun için de tabii önümüzdeki sene çok zorlu süreçlerden geçeceğiz. Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz.”

'ŞAMPİYON OLDUK' DEDİĞİ MAÇI AÇIKLADI!

SORU: “Sezonda ‘Tamam, artık şampiyon olduk.’ dediğiniz bir maç var mıydı?”

Abdülkerim Bardakcı: “Deplasmandaki Beşiktaş ve sahamızdaki Fenerbahçe maçından sonra rahatlama gelmişti.”

UĞURCAN ÇAKIR VE MUSLERA İTİRAFI!

Sezon başında takıma katılan ve muazzam bir grafik çizen kaleci Uğurcan Çakır’a övgüler yağdıran başarılı stoper, "Uğurcan ile birlikte oynamayı çok istiyordum. Efsanemiz Muslera’nın yerini ancak o doldurabilirdi. İyi ki buraya geldi, bu sene inanılmaz bir sezon geçirdi" diyerek kalecisine hakkını teslim etti.

"BERTUĞ’A 'EVLAT' DİYORUM, GELMESİNİ ÇOK İSTERİM"

Adı Galatasaray ile anılan milli forvet Bertuğ Yıldırım’ın transferi hakkında konuşan Abdülkerim, genç golcüye yeşil ışık yaktı:

"Ben Bertuğ’a, hani espri karışık olarak, 'evlat' diyorum zaten. Transferini çok isterim. İnşallah burada, Galatasaray'da da birlikte formayı giyeriz onunla."

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ UNİON SG, EN MUTLU OLDUĞUM DERBİLER"

Avrupa arenasındaki yürüyüşlerini değerlendiren Abdülkerim, "Şampiyonlar Ligi’nde daha ileri gidebilirdik. Grup aşamasındaki nispeten basit maçlarda puan kaybı yaptık ama yine de büyük bir başarı elde ettik. Seneye daha iyisini yapacağız. En üzüldüğüm maç, evimizdeki Union SG maçıydı, kesinlikle kazanmamız lazımdı. En mutlu olduğum maçlar ise Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri oldu" ifadelerini kullandı.

"YUNUS BENİM KÜÇÜK HALİM"

Saha içi ortaklıklarına ve Kemerburgaz'daki dostluklarına değinen deneyimli savunmacı, partneri Davinson Sanchez ve takım arkadaşı Yunus Akgün için değerlendirmede bulundu. "Davinson ile birbirimizin hatalarını çok iyi kapatıyoruz, gerçekten harika bir ikili olduk. Takımda en iyi anlaştığım kişi ise Yunus. Adeta benim küçük halim gibi." açıklamasında bulundu.

"MONTELLA ÇOK İYİ, DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARACAĞIZ"

A Milli Takım'daki atmosferin üst düzey olduğunu belirten Abdülkerim Bardakcı, "Milli takımda çok güzel bir ortam var. Montella hocamız çok iyi. Herkes sorumluluk alıyor. Arda, Kenan, Hakan, Barış, Yunus gibi inanılmaz yetenekli oyuncularımız var. İnşallah Dünya Kupası’nda da başarılı olacağız" diyerek iddialı bir duruş sergiledi.

