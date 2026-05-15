Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye oldu! "Çaresiz kaldık"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yaşanan son gelişme izleyicilerin gündemine oturdu. Parkurda talihsiz bir sakatlık yaşayan Barış Murat Yağcı hakkında yapılan açıklamalar sonrası “Survivor Barış elendi mi, diskalifiye mi oldu?” soruları araştırılmaya başlandı.

14 Mayıs tarihli yeni bölümde konuşan Acun Ilıcalı, Barış’ın parmağında ciddi kırık olduğunu ve yaklaşık 6 hafta boyunca alçıda kalacağını açıkladı. Sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu olurken, Survivor Barış neden elendi, yarışmadan ayrıldı mı sorularının yanıtı da netleşmeye başladı.

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Survivor'ın 14 Mayıs tarihli son bölümünde parkur etabında dengesini kaybeden Barış Murat Yağcı, kötü bir düşüşün ardından acı içinde yere yığıldı. Hemen sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının parmağında kırık tespit edildi.

"ÇARESİZ KALDIK"

Acun Ilıcalı, Barış’ın sağlık durumunun yarışmaya devam etmesine engel olduğunu belirterek diskalifiye kararını duyurdu. Acun Ilıcalı, “Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerektiği için buraya gelemedi. Barış'ın durumu beklediğimizden kötü. Barış Survivor'a devam edemeyecek. 6 hafta alçı gerekiyor, ilk ayı olsa beklerdik ancak artık her gün performans dönemi. Çaresiz kaldık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bayhan da yarışmadan sağlık sorunları sebebiyle diskalifiye olmuştu.