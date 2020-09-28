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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama

Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli yönetim ile birlikte tribünde yer alan Acun Ilıcalı ile ilgili Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'de çağrı gelirken, Ilıcalı açıklamada bulundu.

Çakar, tribünde sadece yöneticilerin olabileceğini iddia ederek, "Acun Ilıcalı benim arkadaşım, maça girsin de, TFF'ye soruyorum, Acun Ilıcalı hangi statüden maça girdi?" şeklinde bir soru yöneltti.

"NE İŞİ VAR ORADA DEMESİ YAKIŞMADI"

Acun Ilıcalı ise Fenerbahçe yönetiminin belirlediği 20 kişilik bir ekibin maça girebildiğini belirtirken, "Ne işi var orada demesi Çakar'a yakışmadı. Yönetici demek bağlayıcı olurdu, Emre Belözoğlu yönetici olmadığı için maça sokamayacaktın. Allah'tan bunu yapanlar bunu düşünmüşler. Kadın kuaförünü de çağırsalar, onun da bir faydası vardır kulübe." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kendilerini çok iyi ağırladığını söyleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe için ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum, başkanımızın da takdiridir beni davet etti. Ben misafirdim, sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Galatasaray Başkanı da başta olmak üzere tüm yöneticiler yakın ilgi gösterdi. Hepsi sağ olsunlar. Güzel, centilmence bir hava vardı. Türk futbolu için güzel bir buluşmaydı." dedi.

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM"

Çakar'ın Fenerbahçe başkanlığı hayali olup olmadığını sorması üzerine ise Acun Ilıcalı, "Şu anda başkanımızdan son derece memnunuz. Ben şu anda Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum, tamamen işime konsantreyim." mesajını verdi. (Sporx)

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