Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar! Galatasaray için olay sözler... "Ne istediklerini bilmiyorlar"

Ayrıca Acun Ilıcalı, Galatasaray için, "Ne istediklerini bilmiyorlar, Duruma göre pozisyon alıyorlar" dedi. Ilıcalı kış Fenerbahçe'nin kış transferleri içinde, "Hocamız 3 istedi biz 5 aldık" ifadelerinde bulundu.

"AVRUPA'DA EN İLERİ BİZİZ"

Acun Ilıcalı, "Çoçukken aşık olduğum ve maçına gittiğim takımın bir gün yöneticisi olmak benim için gururdur. Ben 20 yıldır tek karar vericiyim. Ama Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Sisteme adapte olmak gerekiyor. Fenerbahçe'de çok mutlu günler geçiriyorum. Rangers maçında şansızdık, kendi hatamızdan bir gol yedik. Kötü bir skorla yenildik. Ama takımımızın kalitesine güveniyorum. Rangers'dan daha güçlü bir takımız. Hocamızın kafasında bir plan var. Avrupa'da en ileride biziz. Oradaki istikrarımız önemli. Herkes rövanş maçına konsantre oldu" dedi.

"SKRİNİAR ALİ KOÇ TRANSFERİDİR"

Ilıcalı, "Mourinho Türkiye'ye aşık oldu diyebilirim. Bizimle olmaktan mutlu. Zorluklar ve krizler ilişkiyi kuvvetlendirir. Öylede oldu. Buradaki olaylara çok şaşırdı. Maçlarda olanları gördükten sonra şaşkınlığı daha da arttı. Hakemlerle ilgili problem yaşayaman hoca yoktur. Hocamızın taktiksel değişiminin ana sebebi 2 forvetimizinde iyi performans göstermesi oldu. İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Nokta transferler yaptığımızı düşünüyorum. Skriniar konusunda Ali Koç farkını hissettik. O transfer Ali Koç transferidir. Futbolcuya güven veren ve o transferi hızlıca bitiren başkanımızdır. Diego Carlos çok önemli bir transfer. Napoli Maxim transferi için elinden geleni yaptı. Fakat biz bırakmadık. Genel olarak güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"CENK'E TEKLİF DOĞRU"

Ilıcalı golcü oyuncunun geleceği içinde konuştu, "Cenk Tosun için teklif var. Japonya'dan gelen teklif cazip bir teklif. Cenk'in sezon sonuna kadar kiralık gitme durumu yüksek. Bizim transferlerimiz takıma sığmıyor ama hepsi ilk 11'de yer bulan isimler. Kış transfer döneminde gözümüzü kararttık. Hocamız 3 istedi biz 5 aldık diyebilirim. Talisca için çok ümitliyiz, o sıra dışı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN SON CEZASINA ŞAŞKINIM"

Mourinho'nun cezasına vurgu yapan Ilıcalı, "Mourinho'nun son cezasına şaşkınım. Açıkcası anlayamadım. Maalesef Galatasaray tarafı olayları bir yere taşıma derdinde. Dünyada ırkçılığın tanımı belli. Bu suçlamayı yapmaları çok saçma. Eray Bey açıklamalarında olayları bir yerlere taşımayı seviyor. Mourinho'nun "Siz Türkler" diye bir ifadesi yok. Mourinho'ya ırkçı dediler, Drogba "Babam" diyerek sahibi çıktı. Bu adam Galatasaray'ın efsanesi. Mourinho sadece futbolda olan garipliklere isyan ediyor" dedi.

"DURUMA GÖRE POZİSYON ALIYORLAR"

Acun Ilıcalı, "Burdan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe-Rizespor maçında Ghezzal hakeme küfür ettiği için ikinci sarıdan atılıyor. Penaltı pozisyonunada herkes penaltı dedi. Bu iki pozisyondan sonra Galatasaray resmi hesabından "Hırsızlar" diye paylaşım yapıyor. Ben Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum ama Galatasaray'ın ne istediğini bilmiyorum. Bir futbol kulübü yabancı VAR isteyip fakat orta hakem konusunda yerli isteyebilir mi? Galatasaray duruma göre pozisyon alıyor. Ortalığı birbirine yıkıyorlar ama takımları daha maç kaybetmemiş. Biz adalet istiyoruz. Bunun içinde yabancı hakem istiyoruz. İçerde oynacağımız maç içinde yabancı hakem istiyoruz. Biz Türk hakemlerine güvenmiyoruz" dedi.