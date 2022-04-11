SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Acun Ilıcalı'dan flaş itiraflar! Mesut, Babel, transfer...

Acun Ilıcalı'dan flaş itiraflar! Mesut, Babel, transfer...

11.04.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ünlü medya patronu ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, flaş itiraflarda bulundu. Ilıcalı; Fenerbahçeli Mesut Özil ile ilgili gelen soruya cevap verirken, Galatasaraylı Ryan Babel'in transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Acun Ilıcalı'dan flaş itiraflar! Mesut, Babel, transfer...
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bahar rüzgarları eserken, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, kadro dışı bırakılmıştı. Özil hakkında medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarla tüm iddialara açıklık getirdi.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, transfer için flaş itiraflarda bulundu.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

MESUT ÖZİL'İ ALACAK MI?

mesut_ozil_icin_6f865_800

Fenerbahçeli Mesut Özil ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam." cevabını verdi.

"PROBLEMLER KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR"

dunya_mesut_ozili_6479e_800

Ilıcalı, "Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BABEL SON ANDA OLMADI"

fjztwqpxwaikg48-1643268955

Ryan Babel ile ilgili iddialar üzerine konuşan Hull City'nin sahibi ve başkanı, "Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı." dedi.

"FATİH TERİM İZİN VERMİŞTİ"

E_VXwHpWYAAg-P7

Acun Ilıcalı, "Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BÜYÜK TRANSFERLER YETİŞMEDİ"

acun-ılıcalı

Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Uğur Dündar seçimi kazandı!Uğur Dündar seçimi kazandı!
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil Ryan Babel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."

Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."

Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu

Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu

Dünya devi, derbide o yıldızı statta izledi!

Dünya devi, derbide o yıldızı statta izledi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.