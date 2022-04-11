Acun Ilıcalı'dan flaş itiraflar! Mesut, Babel, transfer...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bahar rüzgarları eserken, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, kadro dışı bırakılmıştı. Özil hakkında medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarla tüm iddialara açıklık getirdi.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, transfer için flaş itiraflarda bulundu.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

MESUT ÖZİL'İ ALACAK MI?

Fenerbahçeli Mesut Özil ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam." cevabını verdi.

"PROBLEMLER KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR"

Ilıcalı, "Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BABEL SON ANDA OLMADI"

Ryan Babel ile ilgili iddialar üzerine konuşan Hull City'nin sahibi ve başkanı, "Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı." dedi.

"FATİH TERİM İZİN VERMİŞTİ"

Acun Ilıcalı, "Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BÜYÜK TRANSFERLER YETİŞMEDİ"

Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



