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Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye zehir zemberek yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

FOX TV ile TV8'in sahibi Acun Ilıcalı arasındaki format krizi devam ediyor. Yemekteyiz formatının aynısı olan Zuhal Topal'la Sofrada'yı yapan FOX ile davalık olan Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü...

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye zehir zemberek yanıt!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Yemekteyiz isimli yemek yarışması programının formatı ile aynı olduğu gerekçesiyle ünlü sunucu Zuhal Topal'a ve kanala dava açmıştı. Format krizinin yargı sürecine taşınmasının beraberinde bilir kişi raporu Acun Ilıcalı'yı haklı bularak Zuhal Topal'la Sofrada programının konseptinin Yemekteyiz ile aynı olduğuna dair karar alınmıştı.

FOX'tan yapılan açıklamada ise, "FOX’ta yayınlanan 'Zuhal Topal’la Sofrada' program formatının TV8’de yayınlanan 'Yemekteyiz' programından çalınmış olması iddiaları doğru değildir" denilmişti.

O açıklamaya bugün yanıt geldi. Acun Ilıcalı tarafından verilen yanıtta, "Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır" denildi.

İşte TV8 imzasıyla yapılan yeni açıklama:

"Fox TV’nin önceki günkü ana haber yayınında “Yemekteyiz” formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

1- TV8’de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.

2- Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye’de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatının kopyasına “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

3- Fox TV, söz konusu açıklamasında “Momsters” ( Zuhal Topal’la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.

4- Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez’in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.

5- Fox TV’nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. “Zuhal Topal’la Sofrada” programı “Yemekteyiz” programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?" (Medyaradar)

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İki ünlü isim barda sabaha kadar...İki ünlü isim barda sabaha kadar...
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Acun Ilıcalı Zuhal Topal-Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı fox

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