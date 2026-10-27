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5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarına ne olacak?

Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır'ın Jülide Kural'a yönelik tepkisi de dinmiyor. Kadir İnanır'ın mirasının nasıl paylaşılacağı merak edilirken Ordu'daki topraklarının ne olacağı ortaya çıktı.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarına ne olacak?
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyeti ise kamuoyunda miras tartışmalarının gündeme gelmesine neden olmuştu.

İnanır’ın vasiyetine ilişkin davanın, tebligat sürecinde yaşanan aksaklık nedeniyle aralık ayına ertelendiği öğrenilmişti. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkmasıyla birlikte miras konusundaki tartışmalar da yeniden alevlenmişti.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 1

Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır, bu vasiyete inanmadığını söylerken; son açıklamasında da Fatsa'daki ata topraklarından bahsetmişti.

'ATA TOPRAĞIMIZI BİLE ONA BIRAKMIŞ'

Dayısının Fatsa'daki toprakların bölünmesini istemediğini ve bu konuda hassas olduğunu söyleyen İnanır, “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var” demişti.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 2

'HAK ETTİĞİNDEN FAZLASINI YAPTI'

Levent İnanır, “Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı. Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı…” diye konuşmuştu.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 3

"ARSALARI GÜL'E TEKLİF ETTİM"

Bu açıklamalar sonrası Kadir İnanır'ın Ordu'daki topraklarıyla ilgili durum Gel Konuşalım'da ortaya çıktı. Jülide Kural, "Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim" ifadelerini kullandı.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 4

JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERMİŞTİ

Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" ifadelerine yer vermişti. Bakar, "Jülide Hanım'ın bana 'mirastan sana pay vereceğim' demesinde ne zarar var?" diye konuşmuştu.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 5

"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"

Öte yandan Kadir İnanır'ın vefatı sonrası yaşanan tartışmalardan rahatsız olduğunu dile getiren Jülide Kural, geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”

5 milyon dolarlık servet paylaşılamıyor! Kadir İnanır ın Ordu daki topraklarına ne olacak? 6

KADİR İNANIR'IN MİRASI NE KADAR?

Levent İnanır daha önce katıldığı bir programda 'Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı.' ifadelerini kullanmıştı.

KADİR İNANIR'IN BİLİNEN MAL VARLIĞI ŞÖYLE;

Yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda gayrimenkul.
Yaklaşık 25 adet Rolex saat.
Çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmaklar ve özel işlemeli değerli yüzükler.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonu.

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Kadir İnanır
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