Acun Ilıcalı'dan kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt! Atışmaları olay oldu

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında geçen atışma magazin gündemine bomba gibi düştü. YouTube'da yayınlanan "Bak Burası Çok Önemli" programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, 50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyledi. Acun Ilıcalı için "Kapımda yatıyordu" diyen Erbil "Bu nasıl oluyor anlamadım” diyerek sorguladı.

Acun Ilıcalı'nın servetini sorgulayan Mehmet Ali Erbil, “Acun benden yarım saatlik röportaj çalabilmek için kapımda 1 saat beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, 50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok, bu nasıl oluyor anlamadım” dedi.

Erbil, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim." ifadelerinde bulundu.

Erbil, kariyeri ve Çarkıfelek yarışma programı hakkında da konuştu. Yeniden çekilecek Çarkıfelek programına sunucu olması düşünülen Cem Davran’dan bahsederek "Cem Davran bir Mehmet Ali Erbil edemez" yorumunu yaptı.

ACUN ILICALI'DAN YANIT GECİKMEDİ

Mehmet Ali Erbil'in sözleri için "Sadece gülüyorum" diyenAcun Ilıcalı, "Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz" dedi. Ilıcalı sözlerine, "Kafamız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını düşünüyoruz?" diyerek devam etti.

Enver Aysever bu cevabın ardından Ilıcalı'ya "Muhabirlikten gelip bu parayı kazanmak sizin bir deha olmanızdan mı kaynaklı? Siyaseten sizi bir yere mi ittiler? Adnan Hoca ya da Fethullahçılar sizi korudu mu?" diye soru yöneltti.

Haftalık 30 bin dolar kazandığı Acun Firarda programında yılda sadece 52 gün çalıştığını söyleyen Ilıcalı, haftalık 30 bin dolar kazandığını dile getirdi.

Daha önce iki kez batmış Var mısın Yok Musun ile beraber 150 bölüm primetime program yaptığını belirten Ilıcalı, şu anda bir primetime programdan yapımcının kazancının 100 bin dolar olduğunu söyledi.

Tabii ardından Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye gibi pek çok programın ardından 90 milyon dolar kazandığını söyleyen Ilıcalı bunun 70 milyonuyla TV8 kanalını satın aldığını söyledi.







