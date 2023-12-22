MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'dan kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt! Atışmaları olay oldu

Acun Ilıcalı'dan kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt! Atışmaları olay oldu

22.12.2023 09:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten buralara nasıl bu kadar hızlı geldiğini sorgulayarak kara para aklama imasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı için "Kapımda yatıyordu" diyen Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla gündem oldu. Başka bir programa konuk olan Acun Ilıcalı ise o sözlere sert yanıt verdi.

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında geçen atışma magazin gündemine bomba gibi düştü. YouTube'da yayınlanan "Bak Burası Çok Önemli" programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, 50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyledi. Acun Ilıcalı için "Kapımda yatıyordu" diyen Erbil "Bu nasıl oluyor anlamadım” diyerek sorguladı.

Acun Ilıcalı'nın servetini sorgulayan Mehmet Ali Erbil, “Acun benden yarım saatlik röportaj çalabilmek için kapımda 1 saat beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, 50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok, bu nasıl oluyor anlamadım” dedi.

mehmet1

Erbil, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim." ifadelerinde bulundu.

mehmet2

Erbil, kariyeri ve Çarkıfelek yarışma programı hakkında da konuştu. Yeniden çekilecek Çarkıfelek programına sunucu olması düşünülen Cem Davran’dan bahsederek "Cem Davran bir Mehmet Ali Erbil edemez" yorumunu yaptı.

ACUN ILICALI'DAN YANIT GECİKMEDİ

Mehmet Ali Erbil'in sözleri için "Sadece gülüyorum" diyenAcun Ilıcalı, "Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz" dedi. Ilıcalı sözlerine, "Kafamız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını düşünüyoruz?" diyerek devam etti.

ss

Enver Aysever bu cevabın ardından Ilıcalı'ya "Muhabirlikten gelip bu parayı kazanmak sizin bir deha olmanızdan mı kaynaklı? Siyaseten sizi bir yere mi ittiler? Adnan Hoca ya da Fethullahçılar sizi korudu mu?" diye soru yöneltti.

Haftalık 30 bin dolar kazandığı Acun Firarda programında yılda sadece 52 gün çalıştığını söyleyen Ilıcalı, haftalık 30 bin dolar kazandığını dile getirdi.

ss2

Daha önce iki kez batmış Var mısın Yok Musun ile beraber 150 bölüm primetime program yaptığını belirten Ilıcalı, şu anda bir primetime programdan yapımcının kazancının 100 bin dolar olduğunu söyledi.

Tabii ardından Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye gibi pek çok programın ardından 90 milyon dolar kazandığını söyleyen Ilıcalı bunun 70 milyonuyla TV8 kanalını satın aldığını söyledi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızı Vin Diesel'e soğuk duş: Hızlı ve Öfkeli 5 çekilirken iğrenç taciz iddiaları! "Elbisemi kaldırıp iç çamaşırımı indirmeye çalıştı"Hollywood yıldızı Vin Diesel'e soğuk duş: Hızlı ve Öfkeli 5 çekilirken iğrenç taciz iddiaları! "Elbisemi kaldırıp iç çamaşırımı indirmeye çalıştı"
Ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini kullandıZiyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini kullandı
Yeni imajını görenler tanıyamadıYeni imajını görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil söyledi ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.