Kuaför masrafına son! Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi kısa süreliğine indirimde

Kuaföre gitmek yerine evde saç ve sakal tıraşını halletmek niyetindeyseniz size harika bir cihaz önerimiz var: Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi! Üstelik Yılın Son Fırsatları kapsamında 420 TL indirimle satışta! Bu özel makine ile şık bir saç sakal stili oluşturabilir, tıraşınızı kolayca yapabilir ve harika bir görünüme kavuşabilirsiniz. Sadece bir kez alacağınız bu makine sayesinde her ay gerçekleştirmeniz gereken kuaför ziyaretleri ve masraflarından kurtulacaksınız! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!
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Öne çıkan özellikler
Tıraş etme, sakal şekillendirme ve düzeltme özelliklerini bir arada sunar. Bu sayede farklı tıraş ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılabilir.
Farklı sakal şekillerini oluşturmanıza yardımcı olacak özel bir sakal şekillendirme aparatına sahiptir. Bu aparat ile sakalınızı istediğiniz şekilde düzeltip şekillendirebilirsiniz.
Kablosuz kullanım imkanı sağlar. Şarj edildikten sonra pil ömrü uzun süre dayanır, böylece kullanımı esnasında şarj etmeyle uğraşmazsınız. İki adet şarj edilebilir uzun ömürlü NiMH pil ile çalışır. 30 dakikalık düzeltme ve tıraş için 1 saatte tam şarj olur.
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi tavsiye ederim."
"Ben aldığım sırada bu fiyatlarda en fiyat performans ürünü olan buydu. Kesimleri çok iyi aparatları vs. tüm ihtiyaçları gayet iyi karşılıyor. Sadece sıfırlama aparatı boyun kısmında biraz sorun yaratıyor, ters yönden bile girilse çok güzel sıfırlayamıyor. Kessin diye çok bastırırsanız tahriş edebiliyor bu sefer de. Yanaklarda vs. baya iyi ama. Zaten jilet performansı da beklenemez boyunda. Tekrar lazım olsa yine bu cihazdan alırdım, memnunum."
Bu içerik 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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