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  4. Kuaför masrafına son! Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi kısa süreliğine indirimde

Kuaför masrafına son! Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi kısa süreliğine indirimde

18.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Karizmatik görünmeye önem veren beyler sizi böyle alalım! Kuaför masrafından kurtulmanızı sağlayacak Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Sakal Şekilendirici, Kablosuz ve Islak & Kuru Kullanım Tıraş Makinesi, Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında %20 indirime girdi. Biz de kullanıcılarından tam not alan cihazı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Kuaför masrafına son! Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi kısa süreliğine indirimde

Kuaföre gitmek yerine evde saç ve sakal tıraşını halletmek niyetindeyseniz size harika bir cihaz önerimiz var: Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi! Üstelik Yılın Son Fırsatları kapsamında 420 TL indirimle satışta! Bu özel makine ile şık bir saç sakal stili oluşturabilir, tıraşınızı kolayca yapabilir ve harika bir görünüme kavuşabilirsiniz. Sadece bir kez alacağınız bu makine sayesinde her ay gerçekleştirmeniz gereken kuaför ziyaretleri ve masraflarından kurtulacaksınız! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

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Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada, Sakal Şekilendirici, Kablosuz ve Islak & Kuru Kullanım Tıraş/Traş Makinesi

Adsız tasarım - 2023-12-18T113755.787

Öne çıkan özellikler

  • Tıraş etme, sakal şekillendirme ve düzeltme özelliklerini bir arada sunar. Bu sayede farklı tıraş ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

  • Farklı sakal şekillerini oluşturmanıza yardımcı olacak özel bir sakal şekillendirme aparatına sahiptir. Bu aparat ile sakalınızı istediğiniz şekilde düzeltip şekillendirebilirsiniz.

  • Kablosuz kullanım imkanı sağlar. Şarj edildikten sonra pil ömrü uzun süre dayanır, böylece kullanımı esnasında şarj etmeyle uğraşmazsınız. İki adet şarj edilebilir uzun ömürlü NiMH pil ile çalışır. 30 dakikalık düzeltme ve tıraş için 1 saatte tam şarj olur.

  • Hem ıslak hem de kuru cilt üzerinde kullanılabilir, su, köpük veya jel ile kullanıma uygundur. Bu sayede duşta veya duş dışında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi tavsiye ederim."

  • "Ben aldığım sırada bu fiyatlarda en fiyat performans ürünü olan buydu. Kesimleri çok iyi aparatları vs. tüm ihtiyaçları gayet iyi karşılıyor. Sadece sıfırlama aparatı boyun kısmında biraz sorun yaratıyor, ters yönden bile girilse çok güzel sıfırlayamıyor. Kessin diye çok bastırırsanız tahriş edebiliyor bu sefer de. Yanaklarda vs. baya iyi ama. Zaten jilet performansı da beklenemez boyunda. Tekrar lazım olsa yine bu cihazdan alırdım, memnunum."

  • "Malzeme kalitesi çok iyi. Elde kaymayan bir yapısı var. Başlıklarla çok fonksiyona sahip ve her bir başlık gerçekten işe yarıyor. Kutu içinden çıkan çanta, aparatlar için düşünülmüş. Yani, makineyi çanta içine koyamıyorsunuz. Şarj süresinin 1 saat kadar kısa olması çok iyi. Sağlam ve sıkı bir çalışma hissiyatı var ve gerçekten konforlu tıraş yapmak mümkün oluyor. Beyaz lavabo üzerinde yaptığım tıraş denemelerimde lavaboya en ufak bir kıl döküntüsü bile olmadı. Kesilen kıllar, başlık içerisinde hapsoluyor. Eğer başlığı temizlemezseniz o zaman az miktarda kıl döküntüsü yaşanabiliyor. Makineyi ıslak olarak denemedim ama kuru tıraşını gördükten sonra ıslak tıraşta da başarılı olacağına inanıyorum. Cildim henüz makine tıraşına alışkın olmamasına rağmen, tıraş sonrası herhangi bir yanma veya bir rahatsızlık hissetmedim. Bu makine ile oturduğunuz yerden konforlu tıraş yapmak mümkün. Amazon'un fırsat ürünü iken çok ekonomik fiyata aldım. Çok iyi bir kargo hizmeti ile geliyor. Kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, şarjı yavaş yavaş azalarak değil, birden bitiyor ve makine duruyor. Tıraşa başlamadan önce yeteri kadar şarjı olduğundan emin olun. Yoksa, çok acele bir zamanınızda tıraşınız yarım kalabilir. Uzun süreli bir tıraş olma durumunuz varsa, dolu şarj 4 tıraş rahat gidiyor. Zaten 1 saatlik şarjda bataryası tam doluyor."
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Bu içerik 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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