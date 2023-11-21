Dayanıklı, konforlu, işlevsel, rüzgar ve su geçirmez Columbia montlarda büyük fırsat

Kış aylarında vücudunuzu soğuktan en etkili şekilde korumanın yolu kaliteli bir outdoor monttan geçer. Kaliteli bir outdoor mont, sıcaklığı etkili bir şekilde yalıtır ve vücudunuzu soğuktan korur, su geçirmez veya su itici özellikleri sayesinde de yağmurlu veya karlı havalarda kuru ve korunaklı kalmanızı sağlar. Kışı konforlu bir şekilde geçirmek için kaliteli bir outdoor mont arıyorsanız outdoor severlerin ilk tercihleri arasında yer alan Columbia ürünlerinde Gülümseten Kasım'a özel indirimler olduğunu belirtelim. Sizin için indirimdeki Columbia montları seçtik.
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünün içinde oldukça büyük bir bölümünde Omni-Heat Reflective kaplaması var. Bu mont ince olmasına rağmen soğuk havalarda bu özelliğinden dolayı sıcak tutacaktır. Çok hafif. Dış görünüşü güzel. Fermuarı biraz zor çekiliyor. Yeni olmasından kaynaklı sanırım. Boy 1.82, kilo 95 M beden bana küçük geldi. Eğer biraz omuzlarınız geniş ise bu boy ve kilo için kesinlikle L beden gerekiyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Severek giyiyorum rahat, şık ve estetik."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok şık kullanışlı, tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kış için ideal. Kaliteli."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi ve orijinal ürün. 170 cm boy, 79 kg. Medium beden tam oldu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Üç günde teslim edildi, çok kaliteli bir ürün aldım. Fiyatı da çok uygundu. Teşekkürler Efsane Cuma."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kaliteli tam kar kış montu. Ben beğendim. Beden konusunda 176 cm boy, 80 kg. S beden güzel oldu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü Amazon Almanya satıcısından Türkiye fiyatından çok ucuza orijinal olarak aldım. Bedenimi görmek için aynı ürünü kendim mağazasında denedim, birebir gelen ile aynı. Suya dayanımı çok yüksek, şehir içi günlük kullanımdı fazlası ile yeterli."
Bu içerik 21 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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