Dayanıklı, konforlu, işlevsel, rüzgar ve su geçirmez Columbia montlarda büyük fırsat

Kış aylarında vücudunuzu soğuktan en etkili şekilde korumanın yolu kaliteli bir outdoor monttan geçer. Kaliteli bir outdoor mont, sıcaklığı etkili bir şekilde yalıtır ve vücudunuzu soğuktan korur, su geçirmez veya su itici özellikleri sayesinde de yağmurlu veya karlı havalarda kuru ve korunaklı kalmanızı sağlar. Kışı konforlu bir şekilde geçirmek için kaliteli bir outdoor mont arıyorsanız outdoor severlerin ilk tercihleri arasında yer alan Columbia ürünlerinde Gülümseten Kasım'a özel indirimler olduğunu belirtelim. Sizin için indirimdeki Columbia montları seçtik.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Powder Lite Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün içinde oldukça büyük bir bölümünde Omni-Heat Reflective kaplaması var. Bu mont ince olmasına rağmen soğuk havalarda bu özelliğinden dolayı sıcak tutacaktır. Çok hafif. Dış görünüşü güzel. Fermuarı biraz zor çekiliyor. Yeni olmasından kaynaklı sanırım. Boy 1.82, kilo 95 M beden bana küçük geldi. Eğer biraz omuzlarınız geniş ise bu boy ve kilo için kesinlikle L beden gerekiyor."

"M beden aldım 75 kiloyum ama S beden de olurmuş gibi bir his yarattı. Kampanyada yakaladıysanız iki bedeni de alın, birini iade edin bence. Kaliteli ve çok kalın bir mont değil."

2. Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek giyiyorum rahat, şık ve estetik."

"102 kilo 181 boyundayım, L beden tam oldu. Ürün çok hafif ve kaliteli. Tek sıkıntısı siyah istedim ama koyu lacivert geldi. Çok koyu ama lacivert. Tavsiye eder miyim; kesinlikle evet!"

3. Çok satanlarda birinci sırada: Powder Lite Mid Kadın Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok şık kullanışlı, tavsiye ederim."

"Ürünü çok beğendim. Her şey için teşekkür ederim."

4. Columbia Erkek Mission Air Interchange Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Kış için ideal. Kaliteli."

"Ürünün en güzel yanı poların yağmurluğa monte edilerek mont olarak kullanılabilmesi. Mont olarak beden ideal ama yağmurluk olarak kullanacaksanız biraz kollar ve beden büyük geliyor. Boy 1.78 kilo 78, M beden aldım."

5. Columbia Erkek Buck Butte Yalıtımlı Kapüşonlu Kapitone Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi ve orijinal ürün. 170 cm boy, 79 kg. Medium beden tam oldu."

"Kaliteli mont. İçinde 2 büyük cep var. Omni heat özelliği yok ancak duruş olarak çok güzel. Belden iplerle ayarlama yapılıyor . Beden olarak 190 cm boy, 95 kg; L beden tam oldu."

6. Columbia Powder Lite Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Üç günde teslim edildi, çok kaliteli bir ürün aldım. Fiyatı da çok uygundu. Teşekkürler Efsane Cuma."

"Ürün göründüğü gibi geldi çok güzel. İyi ki aldım, herkese tavsiye ediyorum."

7. Columbia Pike Lake Hooded Jacket Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli tam kar kış montu. Ben beğendim. Beden konusunda 176 cm boy, 80 kg. S beden güzel oldu."

"Merhabalar, montu düşünmeden alabilirsiniz. Aşırı kaliteli ve çok şık, gerçekten bayıldım ancak normalde ben M beden giyerim, yorumlardan dolayı S beden sipariş ettim ama S beden de büyük geldi onun için iade ediyorum. XS bedeni varsa mutlaka tekrar satın alacağım."

8. Columbia Erkek Watertight II Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü Amazon Almanya satıcısından Türkiye fiyatından çok ucuza orijinal olarak aldım. Bedenimi görmek için aynı ürünü kendim mağazasında denedim, birebir gelen ile aynı. Suya dayanımı çok yüksek, şehir içi günlük kullanımdı fazlası ile yeterli."

"Ürün taahhüt edildiğinden 5 gün önce teslim edildi. Paketleme güzel orijinal ürün teşekkürler Amazon."

Bu içerik 21 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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