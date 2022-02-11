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  4. Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia ediliyordu

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia ediliyordu

11.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapacağı iddia edilen Kırmızı Oda diziyle ilgili açıklama beklenirken Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören heyecanlandı. İddiaya göre düşük reytingler nedeniyle dizi 61. bölümde final yapacak.

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda sürprizi! Final yapacağı iddia ediliyordu
  1. bölümü ile ekrana gelecek olan Kırmızı Oda dizisi, cuma akşamları ekrana geliyor. Dizi TV8'de yayımlanıyor ve başrolünde Binnur Kaya yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre düşük reytingler nedeniyle dizi 61. bölümde ekran macerasını noktalayacak.
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Altuntaş haberinde, ''Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi. Pandemide aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Binnur Kaya'lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.'' ifadelerin yer verdi.

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Gözler Acun Ilıcalı'ya çevrilmişken Instagram'dan paylaşımda bulunan Acun, Kırmızı Oda'nın senaristi Gülseren Budayıcıoğlu ile bir araya geldi. Bu paylaşımı görenler dizinin final yapıp yapmayacağını merak etti.


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı
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