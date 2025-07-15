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Acun Ilıcalı'dan kulübü satacağı iddialarına yönelik açıklama! "Fenerbahçe'deki görevim etkiledi..."

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan ve Fenerbahçe'de yakın zamanda Asbaşkanlık görevi yürüten Acun Ilıcalı son günlerde gündeme gelen 'Hull City'yi satıyor' söylentilerine yanıt verdi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'dan kulübü satacağı iddialarına yönelik açıklama! "Fenerbahçe'deki görevim etkiledi..."
Berker İşleyen

Hull City Kulüp Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, takımıyla birlikte İstanbul’da gerçekleştirdiği kamp öncesi açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı son günlerde gündeme gelen Hull City'yi satacağı yönündeki haberleri yalanlarken Fenerbahçe'deki görevine dair de açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Acun Ilıcalı dan kulübü satacağı iddialarına yönelik açıklama! "Fenerbahçe deki görevim etkiledi..." 1

“Türkiye’de verdiğimiz röportajlar İngiltere’de, İngiltere’dekiler Türkiye’de farklı yansıtılıyor. Kulübü satacağım gibi bir açıklamam olmadı. Kadromuzun değeri 20 milyon euro’dan 50 milyon euro’nun üzerine çıktı, ilgi olması normal dedik. Ancak şu anda kulübü satmayı düşünmüyorum. Hayatta sürprizler olsa da, şu an mutluyum ve hedefimiz başarı” dedi.

"FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİM HULL CITY'İ ETKİLEDİ"

Acun Ilıcalı dan kulübü satacağı iddialarına yönelik açıklama! "Fenerbahçe deki görevim etkiledi..." 2

Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinin kendisini gururlandırdığını belirten Ilıcalı, “Fenerbahçe’deki yoğunluk beklediğimden fazla oldu. Günde 17-18 saatimi aldı. Anlık krizler ve görevler, Hull City’yi etkiledi. Fenerbahçe’yi hata olarak görmüyorum, ancak bu durumun bir sonucu olduğu doğru. Hayatta hatalardan ders çıkarılır” diye konuştu.

TRANSFER SÖZLERİ

Acun Ilıcalı dan kulübü satacağı iddialarına yönelik açıklama! "Fenerbahçe deki görevim etkiledi..." 3

Türkiye’den transfer sorusuna Ilıcalı, “Kiralık ve serbest oyuncular alabiliyoruz, bonservis ödeyemiyoruz. Türk, Alman fark etmez, ama Türk futbolcuların bizi gururlandırmasını isterim. Ozan Tufan taraftarın sevgilisi oldu. Abdülkadir Ömür sakatlık yaşasa da kaliteli. Doğukan Sinik ise sakatlıklar nedeniyle oynayamadı. Bir Türk futbolcunun takımımda başarılı olması güzel olur” yanıtını verdi.

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