Potanın perilerinden İsrail'e tokat! 2'de 2 yaptılar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Riga'da oynanan karşılaşmayı kazanan Potanın Perileri, grupta ikide iki yaparak liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DEYDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, ilk periyodu 22-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Elif Bayram, Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan'ın katkılarıyla devre arasına 47-29 üstün girdi.

İSRAİL GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI

İkinci yarıda farkı 20 sayıya kadar çıkaran Türkiye, üçüncü periyodun son bölümünde İsrail'in 9 sayılık serisine engel olamadı. Son çeyrekte de baskısını artıran İsrail, 36. dakikada farkı 9 sayıya kadar düşürdü.

Son saniyelerde arka arkaya üç sayılık basketler bulan İsrail karşısında Gökşen Fitik, serbest atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğün korunmasını sağladı. Milliler, mücadeleyi 76-67 kazanarak elemelerde ikide iki yaptı.

Karşılaşmayı Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA

Potanın Perileri, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'ya konuk olacak.