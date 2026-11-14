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Potanın perilerinden İsrail'e tokat! 2'de 2 yaptılar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsrail karşısında önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarıda yakaladığı farkı son bölümde korumayı başaran Potanın Perileri, Riga'dan 76-67'lik zaferle ayrılarak grupta ikide iki yaptı.

Potanın perilerinden İsrail'e tokat! 2'de 2 yaptılar
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Riga'da oynanan karşılaşmayı kazanan Potanın Perileri, grupta ikide iki yaparak liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DEYDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, ilk periyodu 22-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Elif Bayram, Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan'ın katkılarıyla devre arasına 47-29 üstün girdi.

Potanın perilerinden İsrail e tokat! 2 de 2 yaptılar 1

İSRAİL GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI

İkinci yarıda farkı 20 sayıya kadar çıkaran Türkiye, üçüncü periyodun son bölümünde İsrail'in 9 sayılık serisine engel olamadı. Son çeyrekte de baskısını artıran İsrail, 36. dakikada farkı 9 sayıya kadar düşürdü.

Son saniyelerde arka arkaya üç sayılık basketler bulan İsrail karşısında Gökşen Fitik, serbest atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğün korunmasını sağladı. Milliler, mücadeleyi 76-67 kazanarak elemelerde ikide iki yaptı.

Karşılaşmayı Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Potanın perilerinden İsrail e tokat! 2 de 2 yaptılar 2

SIRADAKİ RAKİP POLONYA

Potanın Perileri, gruptaki üçüncü maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'ya konuk olacak.

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Basketbol son dakika
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