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Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 08.03.2019 01:38 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki gün 39 yaşına girdi. Acun llıcalı da yakın arkadaşı olan Murat Boz'un doğum günü kutlamasında çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Acun Medya ekibi Murat Boz'a doğum günü sürprizi yaptı. Acun Medya'nın İstanbul'daki merkezinde, çalışanlar ve Acun Ilıcalı Murat Boz'un doğum gününü kutladı.

Acun ve ekibi, 'İyi doğdun Murat' diye tezahurat yaptı. Ilıcalı ise o anları Instagram hesabından paylaştı.


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ACUN ILICALI murat boz murat boz doğum günü

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