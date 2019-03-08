Acun Ilıcalı'dan Murat Boz'a doğum günü sürprizi!

Acun Medya ekibi Murat Boz'a doğum günü sürprizi yaptı. Acun Medya'nın İstanbul'daki merkezinde, çalışanlar ve Acun Ilıcalı Murat Boz'un doğum gününü kutladı.
Acun ve ekibi, 'İyi doğdun Murat' diye tezahurat yaptı. Ilıcalı ise o anları Instagram hesabından paylaştı.
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