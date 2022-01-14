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Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu itirafı! Faturayı Fenerbahçe taraftarına kesti

14.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılış sürecine değinn ünlü televizyoncu, "Başkanımız Ali Koç Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre Belözoğlu ise Fenerbahçe'de kalmak istemedi ve tek başıma yoluma devam edeceğim dedi." ifadelerini kullanırken, "Taraftarlarımızın Emre Belözoğlu'na yeterli desteğini vermediğini düşünüyorum." dedi.

Acun Ilıcalı'dan olay Emre Belözoğlu itirafı! Faturayı Fenerbahçe taraftarına kesti

Acun Ilıcalı, Blu TV'de Cansu Özgen'in sunduğu 40 adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alma süreciyle ilgili konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu için de çarpıcı ifadeler kullandı.

"BÜYÜK DESTEK OLSAYDI BAŞKANIMIZ BUNDAN ETKİLENİRDİ"

Fenerbahçe camiasının Emre Belözoğlu'na sahip çıkmadığını belirten Ilıcalı, "Yönetim olarak söylemiyorum. Taraftarlarımızın Emre'ye yeterli desteğini verdiğini düşünmüyorum. Büyük destek olsaydı başkanımız bundan etkilenirdi." dedi.

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"EMRE BELÖZOĞLU ÇOK TAZE BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'yla yolları ayırmak istemediğini belirten Acun Ilıcalı, "Başkanımız Ali Koç Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre Belözoğlu ise Fenerbahçe'de kalmak istemedi ve tek başıma yoluma devam edeceğim dedi. Tercihi bu yönde oldu. Haksızlık değil. O zaman Emre Belözoğlu çok taze bir teknik direktördü. Başkanımız o dönem çok büyük bir ismi getirmek istedi. Taraftarlarımızın Emre Belözoğlu'na yeterli desteğini vermediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ, BÜTÜN HAYATINI FENERBAHÇE'YE ADAMIŞ DURUMDA

Başkan Ali Koç'la ilgili de açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu, "Bence Ali Koç istifa etmemeli. Tabii ki başarılı mı Fenerbahçe, değil. Ancak kendisi istediği sürece ve devam edip de bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli. Gözden kaçan bir nokta var. Futbolun ekonomisi maalesef ülkemizde son 10 yılda geriye gitti. En önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüplerin borçlarından dolayı hareket kabiliyetleri azaldı. Bütün hayatını Fenerbahçe'ye adamış durumda." dedi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı Emre Belözoğlu
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