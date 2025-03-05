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  4. Acun Ilıcalı'dan olay sözler! Hakemler hakkında konuştu "O devir bitti. Adalet isteyen herkesin..."

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! Hakemler hakkında konuştu "O devir bitti. Adalet isteyen herkesin..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 18:42
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Rangers karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı ifadelerinde hakemler hakkında demeçler verdi.

Acun Ilıcalı'dan olay sözler! Hakemler hakkında konuştu "O devir bitti. Adalet isteyen herkesin..."

Sezon başından bu yana yabancı hakem konusunda fikrini ve isteklerini belirten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yine bu konuya değindi. Ilıcalı, "Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, VAR'da olması lazım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE DOĞRU PROJE"

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Süper Lig için söyleyebileceğim bir şey var, en başından beri söylediğimiz gibi, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin geldi, iyi bir kadronun olduğu sezon başladı. Her yeni hocanın yaşayabileceği zorlukları yaşadı. Takıma göre bir sistem geliştirip, sonunda da meyvelerini almaya başladı. Biz kendisine en başından beri güvendiğimizi söyledik, arkasında olduğumuzu söyledik. Ona ne kadar inandığımızı hissettirdik. Futbol, önce doğru proje, sonra o projede ısrar. Şu anda bizim yaptığımız o" ifadelerine yer verdi.

"TAKIM TUTAN HAKEMLER YÖNETMESİN"

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Ilıcalı, "Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık bunu görüyoruz. Eskisi gibi şu maça şu hakemi vereyim devri bitti. Gerçekten güzel şeyler oluyor. Futbolda adaletin her geçen gün tecelli ettiğini görüyorum. Gönül isterdi ki başka takımlarımız da olsun Avrupa'da. Bir yandan sevindiriyor bir yandan üzüyor. Hayalimiz birçok takımımızın burada olmasıydı. Ülkemizin arkamızda olduğunu hissediyoruz. Yerli hakemlere anlamlar verip acı çekmeye gerek yok. Dünyanın iyi hakemlerinin gelip maç yönetmesi, VAR'da olması lazım. Beşiktaş da, Trabzonspor da aynı açıklamayı yaptı. Adalet isteyen herkesin yabancı hakemleri ön planda tutması gerektiğini düşünüyorum. Türk hakemlerinin hangi takımı tuttuğunu biliyor muyuz? Bunu tekrar soruyorum. Bilmiyoruz. Dün Fenerbahçeli bir hakemi okudum... Yönetmesin. Takım tutan hakemler maç yönetmesin. 'Aa bu Fenerbahçe maçını yönetmiş' diyorlar, yönetmesin zaten" dedi.

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Acun Ilıcalı fenerbahçe
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