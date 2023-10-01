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Acun Ilıcalı'dan olay yaratan açıklama! ''Anadolu takımlarının kapandığını göreceğiz''

01.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türk futboluyla ilgili konuştu. Korsan yayının Anadolu kulüplerini etkilediğini söyleyen Ilıcalı, bu durumun böyle gitmesi halinde çoğu takımın tamamen kapatılacağını iddia etti.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki illegal yayın sorunu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU TAKIMLARININ KAPANDIĞINI GÖRECEĞİZ"

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Acun Ilıcalı, Beyaz Futbol'a telefonla bağlanarak "Kaçak yayın Türk futbolunu öldürülüyor. Anadolu takımları naklen yayın gelirleriyle transfer yapıyor ve naklen yayın gelirleri ciddi düştü. En önemli gelirleri bu. Canlı yayını da korsana kaptırdık. Anadolu takımının kasasına para girmiyor. Anadolu takımları maalesef şu anda eski ekonomilerinin 5'te 1'ine düştüler. Büyükler %30, %40 kaybetti. Anadolu takımı %90 kaybetti. Türk futbolunda bundan sonra birçok Anadolu takımlarının kapandığını göreceğiz. Naklen yayın gelirleri buharlaştı." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DEN 3 OYUNCU ALSAN HANGİ FUTBOLCULARI ALIRDIN?"

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"Hull City'ye Türkiye'den 3 oyuncu alsan hangi futbolcuları alırdın?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı "Çok futbolcu var. Vincent Aboubakar'ı alırdım. Sebastian Szymanski, Gedson Fernandes, Sacha Boey. Fernando Muslera'yı gözüm kapalı alırdım." cevabını verdi.

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