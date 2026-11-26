Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından rotasını Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte zorlu karşılaşmanın hazırlıkları sürerken teknik heyetin öncelikli gündemi sakat futbolcuların durumu oldu. Özellikle Victor Osimhen'in derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu haline geldi.

DENİZ GÜL MASKESİYLE SAHADA OLABİLİR

Aston Villa karşılaşmasında burnu kırılan Deniz Gül'den Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Genç golcünün Beşiktaş derbisine yetişmesi için hazırlık yapıldığı ve özel olarak üretilecek koruyucu maskeyle mücadelede görev alabileceği öğrenildi. Sağlık ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

OSIMHEN İÇİN DERBİ SEFERBERLİĞİ

Galatasaray'da derbi öncesinde en çok merak edilen konu ise Victor Osimhen'in sağlık durumu. Nijeryalı yıldızın Beşiktaş karşılaşmasına yetişebilmesi için sağlık ekibi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Osimhen'in maç öncesinde takımla antrenmanlara katılması durumunda teknik heyet ve sağlık ekibi bir araya gelerek oyuncunun karşılaşmada ne kadar süre alabileceğine karar verecek. Yıldız futbolcunun takımla çalışmalara başlayamaması halinde ise herhangi bir risk alınmayacak.

LEMINA VE TORREIRA'DAN SEVİNDİREN GELİŞME

Aston Villa maçının ardından fiziksel durumları merak edilen Mario Lemina ve Lucas Torreira'dan iyi haber geldi. İki futbolcuda yapılan kontrollerde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Bu gelişme, Beşiktaş derbisi öncesinde orta saha planlaması yapan teknik heyeti rahatlattı.

SALLAI'NİN DERBİDE OYNAMASI ZOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Roland Sallai'nin Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Macar futbolcunun karşılaşmaya yetişmesi için çalışmalar sürse de mevcut tablo teknik heyetin beklentilerini zorlaştırıyor.

Öte yandan tedavi sürecini sürdüren Rafael Leao'nun aralık ayında saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Oyuncunun resmi maçlarda yeniden forma giymesi için ocak ayının hedeflendiği kaydedildi.