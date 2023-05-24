Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma! Roma ile el sıkıştılar! İşte protokolün detayları...

Hull City'yi satın aldığından beri adeta takıma çağ atlatan Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha geliyor. Serie A'dan bir büyük takımla işbirliği yapmaya hazırlanan Ilıcalı'nın Roma ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

TAN KESLER, ROMA'DAYDI

Hull City'de başkan yardımcılığı görevini yürüten Tan Kesler'in hafta sonu Roma'da görüntülenmesi iddiaları güçlendirdi. Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto ile görüşen Kesler'in anlaşmanın son detaylarını konuştuğu ifade edildi.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Hull City ile Roma arasındaki anlaşmanın birçok maddesi bulunuyor. Ama en önemli maddesi, iki takım arasında genç oyuncuların birbirlerine gönderilebilmesi... Her iki takım, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin en iyi şekilde sağlanması adına uygulamalarını birbirleriyle paylaşacak ve yardım edecek.

İSTEDİĞİ OYUNCUYU ALABİLECEK

Bir diğer madde ise, Hull City'nin Roma'nın genç oyuncularını kadrosuna ücretsiz bir şekilde katma imkanı... Potansiyelli oyuncuları Roma'nın da izni dahilinde kiralayarak, gelişimlerine katkı sağlamak için böyle bir anlaşma yapıldı.



