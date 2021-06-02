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  4. Acun Ilıcalı'dan üç kıtada doğum günü kutlaması! Çağla Altunkaya'lı ilk poza Şeyma Subaşı'ndan beğeni

Acun Ilıcalı'dan üç kıtada doğum günü kutlaması! Çağla Altunkaya'lı ilk poza Şeyma Subaşı'ndan beğeni

02.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşına basan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde dikkatleri üzerine topladı. Ünlü medya patronunun "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi" notuyla paylaştığı fotoğraflarında sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'dan üç kıtada doğum günü kutlaması! Çağla Altunkaya'lı ilk poza Şeyma Subaşı'ndan beğeni

Acun Ilıcalı doğum günü paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. 29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu doğum günü paylaşımları ve mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 52 yaşında giren Ilıcalı, sevdikleriyle yer aldığı mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

TV8'in sahibi, medya patronu Acun Ilıcalı yaptığı doğum günü paylaşımı dikkat çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ile çok konuşuldu.

'PASTA ÜFLEMEKTEN NEFESİM KESİLDİ'

Instagram hesabından sevdikleriyle yer aldığı karelere yer ver ünlü ismin paylaşımı ise şu şekilde oldu: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi :) Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."

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Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da ikilinin fotoğrafını Şeyma Subaşı'nın beğenmesi oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Acunda dahil bunlar gerçekten çok geniş insanlar para gelsinde nasıl gelirse gelen diyen tipler nokta

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