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Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea'yi 6 dakikada salladı

Acun Ilıcalı'nın transfer döneminde "Herkes bu çocuğu konuşacak" diyerek övgü yağdırdığı Mohamed Belloumi, Hull City formasıyla Chelsea karşısında şov yaptı.

Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea'yi 6 dakikada salladı
Burak Kavuncu
Mohamed Belloumi

Mohamed Belloumi

CEZ Cezayir
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hull City
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Hull City'nin Chelsea deplasmanında Mohamed Belloumi fırtınası esti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea 7. dakikada Rogers ile öne geçerken, Belloumi sahneye çıkarak kısa sürede maçın kaderini değiştirdi.

BELLOUMİ'DEN STAMFORD BRIDGE'DE ŞOV

Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea yi 6 dakikada salladı 1

Chelsea karşısında 28. dakikada fileleri havalandıran Mohamed Belloumi, yalnızca 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı. Cezayirli yıldız, 34. dakikada attığı golle Hull City'yi 2-1 öne geçirdi.

Böylece Belloumi, Stamford Bridge'de sadece 6 dakika içerisinde 2 gol atarak Hull City'yi güçlü rakibi karşısında üstünlüğe taşıdı.

ACUN ILICALI ÖNCEDEN İŞARET ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea yi 6 dakikada salladı 2

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Belloumi'yi transfer ettiği dönemde genç futbolcu hakkında oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı.

Ilıcalı, "Hull City'e bir sağ açık aldım, inanamazsın. Şu isme dikkat et; Mohamed Belloumi. Herkes bu çocuğu konuşacak. Mükemmel bir yetenek" sözleriyle Cezayirli futbolcunun geleceğine dikkat çekmişti.

HULL CITY'Yİ PREMIER LİG'E TAŞIYAN İSİMLERDEN BİRİ

Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea yi 6 dakikada salladı 3

Mohamed Belloumi, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinde önemli performanslardan birine imza atan oyuncular arasında yer aldı. Cezayirli futbolcu, üst lige çıkılmasının ardından da takımına katkı vermeye devam ediyor.

Belloumi'nin Chelsea karşısındaki performansı, Acun Ilıcalı'nın transfer döneminde yaptığı övgüleri yeniden gündeme getirdi.

CHELSEA'YE KÖK SÖKTÜRDÜ

Acun Ilıcalı "Dikkat edin" demişti! Belloumi, Chelsea yi 6 dakikada salladı 4

Hull City, Premier Lig'de namağlup yoluna devam ediyor. Chelsea deplasmanında 2-2'lik beraberlik alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, sezonun ilk 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak hanesine 8 puan yazdırdı.

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