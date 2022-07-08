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Acun Ilıcalı durmuyor! Bu sefer de Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri'yi aldı

08.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye pazarında oldukça aktif bir rol oynayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı durmuyor! Bu sefer de Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri'yi aldı

Hull City, tanıdık bir ismi renklerine bağladı. Championship ekibi bir dönem Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Kariyerinde daha önce Portekiz, Fransa, Türkiye ve İngiltere'de forma giyme deneyimine sahip olan Fildişi Sahilli orta saha, ülkesi adına 42 maçta görev yaptı.

Gelecek sezon Premier Lig hayali kuran Shota Arveladze'nin takımı daha önce Ozan Tufan, Tobias Figueiredo ve Nathan Baxter'i renklerine bağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city
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