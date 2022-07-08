Acun Ilıcalı durmuyor! Bu sefer de Galatasaray'ın eski yıldızı Jean Michael Seri'yi aldı

Hull City, tanıdık bir ismi renklerine bağladı. Championship ekibi bir dönem Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Kariyerinde daha önce Portekiz, Fransa, Türkiye ve İngiltere'de forma giyme deneyimine sahip olan Fildişi Sahilli orta saha, ülkesi adına 42 maçta görev yaptı.

Gelecek sezon Premier Lig hayali kuran Shota Arveladze'nin takımı daha önce Ozan Tufan, Tobias Figueiredo ve Nathan Baxter'i renklerine bağlamıştı.



