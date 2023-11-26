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Acun Ilıcalı duyurdu! Hakan Hatipoğlu yorumculuğu bırakıp yarışmacı oldu

26.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star yarışmasına katılan isimler açıklanmaya devam ediyor. Ersin Korkut'tan sonra Hakan Hatipoğlu'nun da yarışmaya dahil olduğunu Acun Ilıcalı duyurdu.

Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmaya katılacak ünlü isimler açıklanmaya devam ediyor.

2024 yılının ocak ayında başlayacağı tahmin edilen yarışmaya Ersin Korkut'tan sonra bomba bir isim daha dahil oldu. Bir süredir yorumcu olarak Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan Hakan Hatipoğlu All Star kadrosuna katıldı.

Acun Ilıcalı bu haberi "Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda 'Ben de orada olmalıyım' dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor’a renk katacak" dedi.

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Hakan Hatipoğlu'nun yarışmalarda hiç anlaşamadı Turabi son anda yarışmadan çekilmişti.

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survivor all star Acun Ilıcalı
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