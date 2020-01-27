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Acun Ilıcalı Elazığ depremi sonrası yaptığı Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için TV8'de kampanya gecesi yaptı. Ilıcalı'nın depremzedeler için topladığı bağış miktarı merak ediliyordu. Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı Elazığ depremi sonrası yaptığı Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu. Acun Ilıcalı yayının ardından yaptığı bir paylaşımla kaç para bağış yapıldığını açıkladı. Daha önce açıkladığı miktarı güncelleyen Ilıcalı herkese teşekkür etti.

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Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında dün gece 51 milyon TL bağış toplanmıştı. Ilıcalı yaptığı güncellemede miktarın 60 milyon TL olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı’dan Elazığ depremi için TV8'de yardım kampanyası! Türkiye tek yürek olduAcun Ilıcalı’dan Elazığ depremi için TV8'de yardım kampanyası! Türkiye tek yürek oldu

Ilıcalı açıklamasında "Dün akşamki yayınımızı toplan 50 milyon TL bağışla kapatmıştık. Bu sabah itibariyle banka havalelerinin bilgileri gelmeye başladı. Toplamda 60 milyon TL'yi geçtiğimiz kesim ama net sonucu akşama doğru öğrenebileceğiz."

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Elazığ depremi, Acun Ilıcalı Elazığ depremi, tek yürek,

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