Acun Ilıcalı Elazığ depremi sonrası yaptığı Tek Yürek kampanyasıyla kaç para bağış topladı?

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu. Acun Ilıcalı yayının ardından yaptığı bir paylaşımla kaç para bağış yapıldığını açıkladı. Daha önce açıkladığı miktarı güncelleyen Ilıcalı herkese teşekkür etti.

Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında dün gece 51 milyon TL bağış toplanmıştı. Ilıcalı yaptığı güncellemede miktarın 60 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ilıcalı açıklamasında "Dün akşamki yayınımızı toplan 50 milyon TL bağışla kapatmıştık. Bu sabah itibariyle banka havalelerinin bilgileri gelmeye başladı. Toplamda 60 milyon TL'yi geçtiğimiz kesim ama net sonucu akşama doğru öğrenebileceğiz."