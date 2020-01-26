Acun Ilıcalı’dan Elazığ depremi için TV8'de yardım kampanyası! Türkiye tek yürek oldu

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ın yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için toplumun her kesiminden yardım yağarken, Acun Ilıcalı da TV8’de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı.

TV8'İN REKLAM GELİRİ KAMPANYAYA BAĞIŞLANDI

TV8'de canlı olarak yayınlanan yardım kampanyasının açılışında konuşan Acun Ilıcalı "TV8'in bu akşamki tüm reklam gelirini deprem bölgesine bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. Kampanya çerçevesinde ünlü iş insanları ve sanatçılar da canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar. Programa bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Acun Ilıcalı ve ekibine anlamlı kampanya için teşekkür etti.

Ilıcalı, programda ilk 2 saatte ise toplam 15 milyon TL para yardımı toplandığını açıkladı. Ilıcalı, "Şu anda gerçekten hayal ettiğim tabloyla karşı karşıyayım" dedi.

DEPREM yazıp 1866’ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabiliyor.

