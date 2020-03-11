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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a kötü haberi veremedi! Ersin Korkut'un köpeği öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında yarışan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği öldü. Acun Ilıcalı yayın sırasında Korkut'a haberi vermeye çalıştı ama ne yazık ki söyleyemedi.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a kötü haberi veremedi! Ersin Korkut'un köpeği öldü

Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess, öldü. Haber Dominik'e ulaştı ancak kimse Ersin Korkut'a bu haberi veremedi. Yapım ekibi, şimdi her fırsatta köpeğini ne kadar çok sevdiğini söyleyen oyuncuya bu kötü haberi nasıl vereceğini düşünüyor.

Her fırsatta köpeği Messi ne kadar çok sevdiğini anlatan Ersin Korkut son olarak iletişim ödülünde köpeğini görmüş ve çok mutlu olduğunu söylemişti. Korkut, yarışmaya katılmak için evinden ayrılırken " Mess'e iyi bakın" demişti.

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Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğünü söylemeye çalıştı ama söyleyemedi.

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Ilıcalı, Korkut’un “Köpeğim 12 yaşında ama bence o benim kadar yaşar. Çok mutluyuz onunla. Sadık bir dostum o benim” sözleri üzerine vereceği kötü haberi yuttu.

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Ersin Korkut, Acun Ilıcalı,

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