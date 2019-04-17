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Acun Ilıcalı 'Fener Ol' projesi için bir sürprizi olduğunu açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği 'Fener Ol' kampanyası için bir müjdesi olduğunu söyledi. Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı, 'Fener Ol' kampanyası için kısa zaman içinde önemli bir hamle yapacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı 'Fener Ol' projesi için bir sürprizi olduğunu açıkladı

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan bir programda 'Fener Ol' projesi hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"Fener Ol projesi ile ilgili bir planınız var mı?" sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.

"GÜZEL BİR BOMBAMIZ VAR"

Acun Ilıcalı soruya "Yakında güzel bir bombamız var" şeklinde yanıt verdi. Ilıcalı detaylar hakkında bir bilgi vermedi.

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Fenerbahçe Acun Ilıcalı 'Fener ol'

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