Brezilya'da oynanan maç tarihe geçti: Saha savaş alanına döndü, tam 53 kişi kırmızı kart gördü

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

BREZİLYA'DAKİ MAÇTA ORTALIK KARIŞTI

Sahanın bir anda karışmasıyla birlikte önce yedek oyuncular, ardından teknik ekip ve yöneticiler de kavgaya dahil oldu.

TAM 53 KİŞİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

🔴 Brezilya'da oynanan bir maç sahada gösterilen kırmızı kart sayısı ile adeta futbol tarihine geçti. 📌 Uberlandia ile Mamore arasındaki 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda tam 53 kişi kırmızı kart gördü. https://t.co/genUsm6EE7 — Mynet (@mynet) November 4, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır