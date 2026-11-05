SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Brezilya'da oynanan maç tarihe geçti: Saha savaş alanına döndü, tam 53 kişi kırmızı kart gördü

Brezilya'da oynanan bir maç sahada gösterilen kırmızı kart sayısı ile adeta futbol tarihine geçti. Uberlandia ile Mamore arasındaki 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda tam 53 kişi kırmızı kart gördü.

Brezilya'da oynanan maç tarihe geçti: Saha savaş alanına döndü, tam 53 kişi kırmızı kart gördü

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

Brezilya da oynanan maç tarihe geçti: Saha savaş alanına döndü, tam 53 kişi kırmızı kart gördü 1

BREZİLYA'DAKİ MAÇTA ORTALIK KARIŞTI

Sahanın bir anda karışmasıyla birlikte önce yedek oyuncular, ardından teknik ekip ve yöneticiler de kavgaya dahil oldu.

Brezilya da oynanan maç tarihe geçti: Saha savaş alanına döndü, tam 53 kişi kırmızı kart gördü 2

TAM 53 KİŞİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 9-1 mağlup ettiŞampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 9-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin gizli golcüsü Archie Brown! Gözyaşlarına boğuldu...Fenerbahçe'nin gizli golcüsü Archie Brown! Gözyaşlarına boğuldu...
Anahtar Kelimeler:
Brezilya kırmızı kart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Mehmet Şef müdahale etti! Şadi'nin Ayşe'ye hareketi tepki çekti

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.