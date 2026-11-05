Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens'i 9-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, Lens deplasmanında 9-1 kazanarak tarihi bir skora imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COMO FIRTINASI: LENS'İ 9-1 MAĞLUP ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Geceye ise İtalya takımı Como 1907 damga vurdu.

TAM 10 GOL

Como'da Douvikas; 7, 32 ve 57'de attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer golleri ise 40'da Paz, 47'de Da Cunha, 54'te Kempf, 62'de Liberalli, 69'da Baturina ve 90+2'de Papaccioli'den geldi. Lens'ın maçtaki tek golünü 65. dakikada Aguilar attı.