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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens'i 9-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Como 1907 tarihi bir skora imza attı. 4. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lens'i konuk eden Como, rakibini 9-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens'i 9-1 mağlup etti
Mustafa Fidan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, Lens deplasmanında 9-1 kazanarak tarihi bir skora imza attı.

Şampiyonlar Ligi nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens i 9-1 mağlup etti 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE COMO FIRTINASI: LENS'İ 9-1 MAĞLUP ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Geceye ise İtalya takımı Como 1907 damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens i 9-1 mağlup etti 2

TAM 10 GOL

Como'da Douvikas; 7, 32 ve 57'de attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer golleri ise 40'da Paz, 47'de Da Cunha, 54'te Kempf, 62'de Liberalli, 69'da Baturina ve 90+2'de Papaccioli'den geldi. Lens'ın maçtaki tek golünü 65. dakikada Aguilar attı.

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Anahtar Kelimeler:
lens şampiyonlar ligi Como 1907
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