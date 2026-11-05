Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! Como 1907, Fransız rakibi Lens'i 9-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, Lens deplasmanında 9-1 kazanarak tarihi bir skora imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Geceye ise İtalya takımı Como 1907 damga vurdu.
Como'da Douvikas; 7, 32 ve 57'de attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer golleri ise 40'da Paz, 47'de Da Cunha, 54'te Kempf, 62'de Liberalli, 69'da Baturina ve 90+2'de Papaccioli'den geldi. Lens'ın maçtaki tek golünü 65. dakikada Aguilar attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Como 1907 tarihi bir skora imza attı. 4. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lens'i konuk eden Como, rakibini 9-1 gibi farklı skorla mağlup etti. https://t.co/2zQFNRKfSM— Mynet (@mynet) November 4, 2026
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