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Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'ı Türkiye'ye geri gönderiyor!

03.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ı sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'e geri göndermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'ı Türkiye'ye geri gönderiyor!

Süper Lig'de adım adım sezon sonuna yaklaşılırken, transfer hareketliliği de kendisini hissettirmeye başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe de kollarını erkenden sıvarken, kiralık gönderilen bazı isimlerle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

GERİ DÖNEBİLİR

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Bu isimlerden biri de Sarı-Lacivertliler'in Acun Ilıcalı'nı sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak forma giyen isimlerden olan Dimitrios Pelkas... İngiltere'den gelen haberlere göre Yunan oyuncu Sarı-Lacivertliler'e geri dönebilir.

PLANLARINI AKTARACAK

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Hull Live'de yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Liam Rosenior'un hafta sonuna doğru takımdaki tüm oyuncularla görüşmeler yapacağı belirtildi. Rosenior'un, bu toplantılarda oyunculara gelecek sezonki planlarını aktaracağı kaydedildi.

KALMA İHTİMALİ...

pelkas

İngiliz ekibinin, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Dimitrios Pelkas'ın ise takımda kalmasının düşük bir ihtimal olduğu öne sürülürken, Yunan futbolcunun özellikle sakatlıklar nedeniyle Ada'da istikrarlı performans sergileyemediği ifade edildi.

Hull City'de bu sezon 26 maçta süre alan 29 yaşındaki Pelkas, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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