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  4. Acun Ilıcalı haberi kendisi duyurmuştu! Yıldız isimle ilgili resmi açıklama geldi!

Acun Ilıcalı haberi kendisi duyurmuştu! Yıldız isimle ilgili resmi açıklama geldi!

17.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı takımı Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı için açıklamalarda bulunmuştu. Kötü haberi duyuran Ilıcalı, yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Pelkas'tan gelen haberi Hull City doğruladı ve Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Pelkas'ın sezonu muhtemelen kapattığı duyuruldu.

Acun Ilıcalı haberi kendisi duyurmuştu! Yıldız isimle ilgili resmi açıklama geldi!

Hull City'de sakatlık depremi yaşandı. Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralanan Yunanistanlı oyuncu Pelkas, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta duyurduğu bu olay hakkında resmi açıklama geldi.

"KENDİSİ 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK" DEMİŞTİ

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"Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi" demişti.

"MUHTEMELEN SEZONU KAPATTI"

29 yaşındaki Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönmeyi planlıyordu. Hull City'nin yaptığı açıklamaya göre yıldız oyuncu muhtemelen sezonu kapattı. İyileşme süreciyle birlitke ligin son maçlarına yetişebilecek Pelkas'ın riske edilmeyeceği duyuruldu.


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