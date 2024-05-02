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Acun Ilıcalı, Hull City antrenman sahasının kapılarını ilk kez açtı! Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür arasında güldüren diyalog

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 21:32
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Hull City'nin sahibi Acun Ilcaılı, takımının antrenman sahasının görüntülerini ilk kez medyaya açtı. Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın da yer aldığı görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Acun Ilıcalı, Hull City antrenman sahasının kapılarını ilk kez açtı! Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür arasında güldüren diyalog

Youtube'da yayın yapan Kafa Sports, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi ziyaret etti. Eğlenceli anlara sahne olan videoda Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün diyalogları izleyenleri güldürdü.

"OZAN TUFAN'I 6-8 DİYE ALDIK AMA..."

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Ozan'ı biz 6-8 diye aldık. Sonra 8 oldu... Daha sonra 10 oldu. Şimdi ise 9 oynuyor. Diyor ki artık, daha iyisi yok. Sağ olsun bana inanan bir kardeşim. 'Gelir misin' dediğim zaman 'gelirim abi' dedi. O heyecanını da bize hissettirdi. Geldiği günden beri hep bize mutluluk verdi. Taraftarın sevgilisi.

"ANTRENMAN DAHA MI HIZLI?"

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Takımın diğer oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Burada antrenman çok daha hızlı. Top durmuyor. Ozan Tufan, top taça çıksın diye dua ediyor." şeklinde konuştu.


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Acun Ilıcalı hull city city
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