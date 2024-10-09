Acun Ilıcalı ile yorumcu Gökhan Dinç'in 'abi' tartışması! Acun Ilıcalı o ses kayıtlarını paylaştı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu. Ilıcalı yaptığı açıklamaların bir bölümünde adını vermeden bir yorumcudan söz etmişti.

Ilıcalı programın bu bölümünde, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" dedi.

Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi.

"ACUN ILICALI'NIN BAHSETTİĞİ KİŞİ BENİM"

Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benin. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.

"TONLARIMIZ YÜKSELDİ"

Daha sonra Aziz Yıldırım ile ilgili bir yayından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını aktaran Dinç, "Konuştuk, sesi son derece yüksekti. 'Kardeşim kardeşim' diye hitap ediyordu. Ben de Acun diyorum kendisine. Burada yaptığımız konuşmadan sonra tonlarımız yükseldi onun da tonu yükseldi" ifadelerini kullandı.

"BİR ALGI YARATIYORSUNUZ"

Ben bunu böyle açıklamak da istemiyorum ama şöyle bir gerçeklik var. Bir algı yaratıyorsunuz, bunun kimin taktiği olduğunu biliyorum ben. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki ben Acun'dan bir şey istemişim Acun'a da teşekkür etmişim algısı oldu bende. Belki bunun için söylememiş olabilir bunun için aradım Acun'u bugün. Açmadı telefonu o yüzden böyle söyleme kararı aldım. Yoksa telefonda soracaktım, alacağım cevaba göre ben de ona telefonda söyleyecektim" şeklinde konuştu.

"BEN SANA HİÇ ABİ DEMEDİM"

Dinç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Deprem için hem yaptığı yardım hem de yaptığı yayınlar için insani bir şey yazmışım ama oluşturduğu algı 'Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin abi...' Ben sana hiç abi demedim. Tanıştığımız ilk günde de abi demedim, şimdi de abi demiyorum. Demeyeceğim de"

"BANA YOLLADIĞIN MESAJI PAYLAŞABİLİR MİYİM?"

Gökhan Dinç'in bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı bu konuşmaların geçtiği Youtube videosunu alıntılayarak, "İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii" dedi.

"BİR DAKİKA DURMA PAYLAŞ"

Gökhan Dinç ise bu paylaşıma şu şekilde yanıt verdi: "Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan"

Gökhan Dinç'in bu paylaşımından sonra Acun Ilıcalı bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajın içinde, "Acun abi selam, Gökhan Dinç ben. Nasılsın öncelikli olarak. Çok fazla zamanını almayacağım da böyle pattadak oldu" ifadesi yer aldı.

"SOMUT BİR CEVAP OLDU KUSURA BAKMA"

Acun bu videoyu ise "Benden bir şey istemek için 19 Mayıs 2020'de 22:47'de bana gönderdiğin sesli mesaj. Senden büyük birine abi diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. Somut bir cevap oldu kusura bakma" ifadeleriyle paylaşıma koydu.