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Acun Ilıcalı kaza geçirdi! Korkutan görüntü

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı kaza geçirerek ölümden döndü. Ilıcalı'nın aracının görüntüsü sevenlerini korkuturken ünlü sunucu henüz bir açıklama yapmadı.

Acun Ilıcalı kaza geçirdi! Korkutan görüntü

Televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.

Bariyerlere çarparak duran araçta büyük maddi hasar meydana gelirken Acun Ilıcalı yara almadan kurtuldu.

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Görüntülerin yayılmasının ardından herkes Ilıcalı'yı merak ederken Ilıcalı henüz bir açıklama yapmış değil. Ünlü sunucu son olarak sosyal medya hesabından kızıyla Amsterdam'da bir pozunu paylaştı ama kazaya dair bir açıklama yapmadı. (Foto kaynak: bursahakimiyet)


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ACUN ILICALI Acun Ilıcalı kaza Acun Ilıcalı sağlığı

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