SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Acun Ilıcalı maç sonunda açıkladı! "Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu"

Acun Ilıcalı maç sonunda açıkladı! "Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu"

10.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da oynanan Hatayspor-Hull City maçının ardından, İngiliz kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, "Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynan Hatayspor-Hull City hazırlık maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Yeşil sahada mücadele eden futbolcular bu kez depremzedeler için karşı karşıya geldi. Maçtan elde edilen gelirler depremzedelere bağışlandı. Maçın ardından açıklamalarda konuşan Acun Ilıcalı, “Takımı ülkemize getirmek ve İngiliz insanının dikkatini çekmek istedim. Takımımızı, ülkemizi göstermek istedim. Buradaki güzellikleri gördükçe ve onlar takdir ettikçe çok gururlanıyorum. Buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Maçın berabere bitmesi gönlümden geçiyordu. Allah gönlüme göre verdi. Hatayspor’un herkes için anlamı çok farklı. Volkan Demirel hocamı da tebrik ediyorum. Çok güzel takım yapmış. Güzel iki takımın mücadelesi oldu" şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Hull City’nin yeni sezondaki hedefleriyle ilgili soruya, "Play-offu zorlamak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın da duaları çok önemli. İyi şeyleri, iyi insanların desteğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi destek görüyoruz. Bu desteklerle play-off istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: “TEK GAYEM HATAYLILARI MUTLU ETMEK”

1200x627-volkan-demirel-ayakta-dimdik-duran-bir-hatayspor-var-1688931758649

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bizim için burada sahada olmak anlamlıydı. Depremin ardından 5 ay 3 gün sonra ayakta dimdik duran bir Hatayspor var. Futbol büyük bir organizasyon. Umuyorum ki depremzedeler için de bir umut olmuştur ve herkes kendi hanesini, iş yerini, ailesini yeniden ayağa kaldırır. Tek hedefimiz depremzede vatandaşlarımıza tekrar umut ve ışık vererek onları ayağa kaldırabilmek. Yeni sezonda hedefimiz ayakta kalmak. Şükürler olsun ayakta kaldık. Tek gayem Hataylıları mutlu etmek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erden Timur duyurdu! Icardi ve Paredes transferi...Erden Timur duyurdu! Icardi ve Paredes transferi...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı futbol hazırlık maçı maçı hedefi maçın kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.