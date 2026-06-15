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Acun Ilıcalı'nın gözü Galatasaray'da! Hull City için Nelsson'u istiyor

Bu sezon gösterdiği başarılı performans ile İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'de gözler transferlere çevrildi. Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Victor Nelsson'a çevirdi.

Acun Ilıcalı'nın gözü Galatasaray'da! Hull City için Nelsson'u istiyor
Melih Kadir Yılmaz

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'de gündem transfer. Dünyanın en zor liglerinden biri olan Premier Lig'de kalıcı olmak isteyen Hull City'de kulübün sahibi Acun Ilıcalı dikkatini transferlere çevirdi.

NELSSON, ACUN ILICALI'NIN RADARINDA

Hull City için Türkiye'den de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Acun Ilıcalı Galatasaray'da gözden düşen Victor Nelsson'u takımında görmek istiyor.

Acun Ilıcalı nın gözü Galatasaray da! Hull City için Nelsson u istiyor 1

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray cephesi ise Nelsson için bütçeyi belirlemiş durumda. Sarı kırmızılı ekip Danimarkalı isim için 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Daha önce Roma'ya kiralanan Nelsson için o dönem de opsiyon 10 milyon euro olarak belirlenmişti.

Acun Ilıcalı nın gözü Galatasaray da! Hull City için Nelsson u istiyor 2

SON İKİ SEZONU İTALYA'DA GEÇİRDİ

Öte yandan Nelsson'da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Son iki sezonu Roma ve Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Geçen sezonu Hellas Verona'da geçiren Nelsson çıktığı 38 maçın 37'sine ilk 11'de başladı.

Deneyimli stoperin Galatasaray'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Victor Nelsson galatasaray hull city
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