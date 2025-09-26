Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da antrenman karıştı! Futbolcular hocayı yumrukladı...

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türk teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırmasının ardından Radomir Djalovic ile sözleşme imzalayan Maribor’da antrenman sırasında büyük bir kavga oldu. Yumrukların konuştuğu kavganın ardından istifa geldi. İşte detaylar…

YUMRUKLAR UÇUŞTU!

Ekipa24'e göre Maribor'un iki yıldızı Omar Rekik ve daha önce ülkemizde Yeni Malatyaspor’da forma giyen Benjamin Tetteh, antrenman sırasında birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen teknik direktör Radomir Djalovic’de bu olayda nasibi aldı.

İSTİFA ETTİ!

Göreve henüz 15 gün önce getirilen Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, antrenmanda yaşanan kavganın ardından bunu "büyük bir saygısızlık" olarak algıladı ve derhal istifa etti.