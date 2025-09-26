SPOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da antrenman karıştı! Futbolcular hocayı yumrukladı...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’da antrenman sırasında oyuncular birbirine girdi. Teknik direktör de olayların hedefi olunca istifa kararı geldi. Maribor’da ortalık karıştı.

Burak Kavuncu

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor’da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türk teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırmasının ardından Radomir Djalovic ile sözleşme imzalayan Maribor’da antrenman sırasında büyük bir kavga oldu. Yumrukların konuştuğu kavganın ardından istifa geldi. İşte detaylar…

YUMRUKLAR UÇUŞTU!

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Maribor da antrenman karıştı! Futbolcular hocayı yumrukladı... 1

Ekipa24'e göre Maribor'un iki yıldızı Omar Rekik ve daha önce ülkemizde Yeni Malatyaspor’da forma giyen Benjamin Tetteh, antrenman sırasında birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen teknik direktör Radomir Djalovic’de bu olayda nasibi aldı.

İSTİFA ETTİ!

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Maribor da antrenman karıştı! Futbolcular hocayı yumrukladı... 2

Göreve henüz 15 gün önce getirilen Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, antrenmanda yaşanan kavganın ardından bunu "büyük bir saygısızlık" olarak algıladı ve derhal istifa etti.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Slovenya Acun Ilıcalı Benjamin Tetteh
