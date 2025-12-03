Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Beşiktaş'ın eski golcüsü, şu anda Neftçi Bakü forması giyen Vincent Aboubakar, Ertem Şener Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aboubakar'ın açıklamaları...

"BÖYLE DEVAM EDERSE BAŞARI GELMEZ"

"Şunu net olarak söyleyebilirim. Beşiktaş'ın organizasyon sorunları var. Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa, onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez, iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, 'iyi oyuncu' olmasıdır. Şampiyonluğu kazanmak için sabırla hareket etmelisiniz.

Hoca geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez. Beşiktaş taraftarı futbolu çok seviyor ve kupalara alışkın. Bizim orada olduğumuz dönemde şampiyonluk kazandık, kupa kazandık, Süper Kupa kazandık; O yüzden taraftarın beklentisi yüksek. Bizim son şampiyon olduğumuz döneme bakın. Kadroda çok büyük yıldızlar veya astronomik maaş alan oyuncular yoktu ama iyi bir takım olmuştuk. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık."

"HADİ ŞİMDİ ŞAMPİYON YAPSIN!"

-Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?

Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur."

-Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?

Vincent Aboubakar:"Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık."