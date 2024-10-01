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Acun Ilıcalı'nın takım Hull City seriye bağladı! Üst üste üçüncü galibiyet...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 23:52
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Hull City, Queens Park Rangers'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı.

Acun Ilıcalı'nın takım Hull City seriye bağladı! Üst üste üçüncü galibiyet...

İngiltere Championship'in 8. haftasında Hull City, Queens Park Rangers deplasmanına konuk oldu. Hull City, Loftus Road'daki maçı 3-1 kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Cody Drameh, 36. dakikada Chris Bedia ve 71. dakikada Liam Miller attı. QPR'nin tek golü 44. dakikada penaltıdan Nicolas Madsen'den geldi.

Hull forması giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, maçın son dakikalarında oyuna dahil oldu.

Hull City, bu galibiyetin ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. QPR ise 7 puanda kaldı.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Norwich City deplasmanına gidecek. Queens Park Rangers, gelecek hafta Derby County ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Acun Ilıcalı hull city
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